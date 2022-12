È italiana la destinazione più cliccata per passare un Natale o un Capodanno diversi dal solito

Ecco dove andare per uno o due giorni nelle vacanze di Natale o a Capodanno spendendo poco secondo una classifica emersa da una recente indagine online.

Diciamo la verità: Natale non è bello solo perché riceviamo tanti regali e perché non si pensa alla dieta almeno per un po’.

Natale è bello anche perché ci dà l’opportunità di stare tutti insieme: detto in altre parole, è finalmente vacanza. Anche chi decide di risparmiare ed evitare almeno per quest’anno le piste da sci, può comunque gioire del fatto di non dover andare in ufficio.

Senza contare che, come spesso si sente dire, viviamo nel Paese più bello del mondo per cui non è necessario prenotare nelle località più gettonate. Questa filosofia, peraltro, sembra essere condivisa da molti, come dimostrano i risultati di una recente indagine condotta da una piattaforma di viaggi online.

In effetti, è italiana la destinazione più cliccata per passare un Natale o un Capodanno al caldo ma senza andare all’estero. Potrebbe sembrare strano perché di base si cercano destinazioni esotiche o quantomeno europee.

I grandi classici

Tra le città preferite in tal senso rientrano senza ombra di dubbio Parigi o Londra, che nella classifica di capodanno occupano i primissimi posti. Seguono altre capitali europee come Amsterdam, Madrid o Barcellona, veri e propri cuori pulsanti di divertimento.

Tuttavia, nella top 10 delle prenotazioni natalizie la musica cambia e tutte queste destinazioni vengono scalzate da una nota città italiana. Non si tratta di Napoli, che pure rientra nella classifica ed è sempre meta ambita e nemmeno di Roma, indiscutibile perla di rara bellezza.

Prima in classifica tra le città più gettonate per passare il Natale è a gran sorpresa Catania, preferita da circa 7 italiani su 10 e scelta fondamentalmente per un viaggio in solitaria o per una pausa natalizia diversa dal solito in compagnia di famiglia e amici.

Detto questo, non mancano altri interessanti spunti per chi vuole visitare un posto nuovo nelle Feste, ma senza spingersi troppo in là.

In questo periodo dell’anno in particolare, peraltro, tantissimi borghi già di per sé caratteristici diventano vere e proprie cartoline di Natale. Partiamo proprio dall’alta montagna, menzionando ad esempio Ortisei, che si distingue non solo per la vicinanza alle piste, ma anche per essere uno scrigno colorato.

Un discorso analogo può essere fatto anche per Madonna di Campiglio, da visitare anche a prescindere dalla stagione sciistica.

Ancor più scenografico è Vipiteno, che gode di un’invidiabile posizione oltre ad essere estremamente variopinto.

Ugualmente rilassante anche Brunico, che solo qualche anno fa rientrava a pieno titolo nelle città migliori in cui vivere.

Scendendo poi verso l’Appennino Tosco-Emiliano incontriamo Bagnone, Scanno e Greccio, famoso per essere una sorta di presepe a cielo aperto.

Una novità

Oppure ancora, possiamo visitare quello che è stato soprannominato il paese delle fiabe e che si trova a solo un’ora e mezza da Roma.

Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, vestito di murales e installazioni che hanno come protagonisti i personaggi delle favole.

Solo a Sant’Angelo di Roccalvecce si può passeggiare tra Peter Pan e Pochaontas, La Bella e La Bestia o Hansel e Gretel. Essendo poi, appunto, a pochi chilometri da Roma, nulla vieta di fare un salto nella capitale, per vederla sotto il manto di luci delle Feste.