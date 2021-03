I capelli gonfi e crespi dopo aver fatto lo shampoo sono il problema di ogni chioma lunga e folta. E non soltanto. Anche chi porta i capelli corti si ritrova a lottare contro capelli indomabili tipici di quando li si asciuga con il phon.

Tanti parrucchieri ed esperti forniscono consigli su come evitare l’effetto crespo sia durante il lavaggio che durante l’asciugatura. I suggerimenti sono certamente quelli di evitare prodotti troppo aggressivi sulla cute e di asciugarli in modo naturale. Tuttavia, non sempre è possibile tralasciare il phon: si pensi all’inverno, quando non possiamo farne a meno. Tra l’altro, quando fa freddo e teniamo i capelli bagnati rischiamo di infiammare la cervicale e di esporci a frequenti mal di testa.

Noi della Redazione abbiamo trovato una soluzione al problema che permetterà di tenere la chioma a bada senza rischiare fastidiosi dolori articolari.

È incredibile scoprire come non avere più i capelli gonfi dopo lo shampoo

Uno dei principali nemici dei capelli è la temperatura troppo alta sia dell’acqua della doccia che dell’aria del phon. Difatti, fare lo shampoo con un getto bollente rischia di sfibrare e indebolire il capello, che non sarà più resistente agli agenti esterni. Allo stesso modo, l’aria calda per asciugarli andrà a minare ulteriormente una chioma già compromessa. Il risultato sarà l’odioso effetto crespo e capelli gonfi come la criniera di un leone.

Senza addentrarci nelle soluzioni per capelli da favola, ci limitiamo qui a suggerire di evitare temperature troppo alte e a svelare un segreto da hair-stylist.

Un semplice gesto che in pochi conoscono

È incredibile scoprire come non avere più i capelli gonfi dopo lo shampoo se pensiamo che basta un getto d’aria fredda. Dopo aver lavato e asciugato i capelli, sarà sufficiente passare l’aria fredda del phon sui capelli per qualche secondo e il risultato sarà strabiliante. I capelli elettrizzati dallo shock termico saranno subito “domati” da questo getto ed eviteranno di gonfiarsi.