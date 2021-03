Struccarsi, è una di quelle azioni, che noi donne facciamo quotidianamente, soprattutto prima di andare a dormire.

Tutte noi dovremmo pulire la pelle ogni giorno. E non solo per eliminare il trucco.

Sul nostro viso, infatti, si depositano detriti dello smog e cellule morte. E tutto ciò che non fa altro che rovinarla.

Per mantenere la pelle luminosa bisogna imparare a farla respirare.

Indossare il trucco quando andiamo a lavorare è indispensabile per coprire le occhiaie o per sentirci semplicemente a nostro agio.

Insomma, non riusciamo proprio a farne a meno.

Per chi ha sempre optato per un detergente acquistato in negozio e volesse provare un prodotto più naturale, la scelta è a portata di mano.

L’olio di oliva: basta questo straordinario ingrediente che abbiamo tutti in casa per struccarsi velocemente.

Esso è l’ingrediente principe della dieta mediterranea. E noi italiani non riusciamo proprio a farne a meno.

Oltre quelli culinari, sono innumerevoli gli usi dell’olio di oliva, e ciò grazie alle sue naturali proprietà benefiche.

Gli oli vegetali hanno la capacità di eliminare completamente il trucco dalla cute, oltre ad avere proprietà antiossidanti che la rendono più morbida.

L’olio di oliva, inoltre, ha proprietà antinfiammatorie ed emollienti che, oltre a renderlo uno struccante efficace, fanno sì che non sia aggressivo per la pelle.

Ci permetterà, quindi, non solo di pulire la pelle in profondità ma anche di renderla più elastica.

La procedura è semplice. Prendiamo del cotone inumidito con dell’acqua e mettiamoci sopra due gocce di olio.

Grazie a questa operazione anche i trucchi più resistenti, come quello waterproof, saranno rimossi facilmente.

Volendo si può utilizzare un altro metodo: massaggiamo le parti truccate del viso con dell’olio per poi eliminarlo con il cotone sempre inumidito.

L’olio di oliva può anche essere utilizzato in combinazione con lo zucchero per preparare uno scrub che ravviverà e idraterà profondamente la nostra pelle.

Questo preparato va applicato circa una volta a settimana, quando avremo del tempo in più da dedicarci.

Ricordiamo che l’uso dell’olio di oliva è più adatto a chi ha la pelle secca. Mentre chi ha l’epidermide grassa dovrebbe preferire prodotti meno unti.