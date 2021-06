Quante ore ci vogliono per digerire un piatto di pasta, della focaccia o altri cibi che siamo soliti mangiare al mare? E soprattutto è pericoloso fare il bagno dopo mangiato e dopo il consumo di alcolici o si tratta di una credenza senza fondamento scientifico? Di sicuro vi sono alcuni cibi grassi come le fritture che rallentano i tempi di assimilazione e richiedono anche più di 3 ore di digestione. Ma anche quando si consumano pasti leggeri in spiaggia si proibisce ai propri figli di tuffarsi subito dopo perché si teme il peggio. Allo stesso modo spesso si rimanda il momento di fare una doccia dopo pranzo o cena per evitare effetti spiacevoli.

Del resto infatti è incredibile quanto tempo bisogna aspettare dopo i pasti per digerire e fare il bagno o la doccia senza rischi di congestione. Si consiglia comunque di scegliere piatti freschi e con poche calorie in modo da non rendere assai laboriosi i processi di digestione. A volte quando si è in compagnia di amici e parenti persino al mare infatti si esagera con le porzioni e con le bevande alcoliche. Ciò potrebbe provocare la congestione digestiva che è un blocco a carico dell’apparato gastrointestinale che non riesce più ad assorbire le sostanze nutritive.

Non esistono evidenze scientifiche in grado di provare una relazione tra il pericolo di annegamento e il consumo di cibo prima di entrare in acqua. In particolare l’International Life Saving Federation conferma che nella letteratura medica non ci sono reali riscontri sul rischio di morte. Piuttosto può accadere che la congestione digestiva avvenga a causa di una repentina escursione termica che diminuirebbe l’afflusso di sangue allo stomaco. Il che significa che anche passando da una zona afosa ad un ambiente refrigerato con aria condizionata potrebbe comunque verificarsi un blocco digestivo.

Quindi ciò che si deve evitare non è certo il bagno dopo i pasti quanto piuttosto tuffarsi nell’acqua fredda quando si è accaldati. Infatti è proprio l’immersione improvvisa in acque fredde che può determinare l’idrocuzione, cioè una sincope che abbassa i battiti cardiaci e provoca svenimento. Molto spesso infatti anche il nuotatore più esperto potrebbe annegare proprio a causa della perdita di coscienza conseguente allo shock termico. Mentre i bambini che entrano in acqua dopo aver ingerito un semplice panino non lamentano alcun sintomo, né corrono rischi particolari.

