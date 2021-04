Tra tutti gli oggetti che abbiamo in casa ce n’è uno con cui proprio non sappiamo cosa fare: i blister delle pastiglie. Sono difficili da modellare, spesso sono troppo piccoli e a volte si rompono. Ma dopo aver letto questo articolo cambieremo idea e non li getteremo più nelle spazzatura. È incredibile pensare che qualcuno butti via i blister dei medicinali dopo aver scoperto quante cose possiamo farci.

Creiamo degli orecchini con i blister

Il primo trucchetto è quello di creare degli originalissimi orecchini color argento. Prendiamo un blister di pastiglie abbastanza grande e tagliamo con le forbici ogni singolo scompartimento. Nel frattempo dotiamoci di un ago per forare e di due anellini con monachelle.

Ritagliamo la parte ovale del blister e teniamo quella più bombata. Una volta appiattita, foriamola con l’ago e schiacciamola fino a farla diventare piatta. Aggiungiamo il gancio e i nostri orecchini sono pronti per essere indossati.

È incredibile pensare che qualcuno butti via i blister dei medicinali dopo aver scoperto quante cose possiamo farci: costruiamo delle pedine e degli adesivi

Con i nostri blister possiamo creare altri oggetti molto divertenti. Se vogliamo far divertire i bambini prendiamo un cartoncino e disegniamo una scacchiera. Le pedine per giocare le costruiremo con il blister. Come? Ci basterà svuotare il contenitore e riempire gli spazi con smalto bianco e nero. Una volta asciugato avremo tutto l’occorrente per una dama fai da te.

Un’altra idea di riciclo interessante è quella di realizzare degli adesivi da attaccare su oggetti e vestiti. Prendiamo del cartoncino biadesivo e tagliamo il blister. All’interno di ogni spazio inseriamo delle piccole pietre, delle stelline o quello che più ci piace. Appoggiamo i bordi del contenitore sul cartoncino e incolliamo.

Abbiamo creato degli originalissimi gadget con cui personalizzare il nostro look.

