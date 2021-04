Dopo tanti anni di attesa abbiamo finalmente trovato il coraggio di ripulire la soffitta dalle vecchie videocassette. In passato ci hanno regalato emozioni indimenticabili ma attenzione: non è ancora arrivato il momento di buttarle nel cestino. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo alcuni trucchetti per ridare vita a questi oggetti. E stiamo sicuri che non butteremo più le nostre videocassette dopo aver imparato queste spettacolari idee di riciclo fai da te.

Costruiamo tavoli e librerie

Se abbiamo a disposizione un gran numero di vecchie VHS, tanta fantasia e un pizzico di manualità, possiamo realizzare dei fantastici mobili in stile moderno. Bastano un po’ di colla, qualche pannello di legno a fare da sostegno e siamo pronti per creare un nuovo tavolo o un nuovo comodino.

In alternativa proviamo a costruire una libreria. Ci basterà sigillare le videocassette tra loro, creare dei cubi e assemblare il tutto. Le dimensioni e l’altezza dipendono da quante ne abbiamo negli scatoloni.

Possiamo utilizzare i cubi anche per trasformarli in splendidi vasi dal sapore futuristico. Oppure in mensole da fissare alle pareti.

Non butteremo più le nostre videocassette dopo aver imparato queste spettacolari idee di riciclo fai da te: sfruttiamo tutte le parti della cassetta

Le idee di riciclo non finiscono qui e con le varie parti delle videocassette possiamo dedicarci anche all’oggettistica e al fashion. Le mascherine potrebbero diventare dei fantastici portaoggetti, delle custodie per libri oppure degli astucci per i nostri ragazzi. Basta aprirle e togliere il nastro e il gioco è fatto.

Anche i nastri magnetici possono essere riutilizzati. Rivestiamo le nostre borse, decoriamo gli abiti e, se siamo particolarmente abili, creiamo dei veri e propri soprammobili o delle spille a forma di fiore. L’unico limite è la fantasia.

Se “non butteremo più le nostre videocassette dopo aver imparato queste spettacolari idee di riciclo fai da te” è stato utile e siamo a caccia di altre idee per riutilizzare vecchi oggetti consigliamo anche “le soluzioni più ingegnose per riciclare vecchie damigiane”.