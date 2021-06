La Puglia è una regione davvero bellissima e ci sono tanti posti da visitare ma forse il suo simbolo è il Trullo. Questo è una tipica costruzione in pietra, ed è possibile ammirare la schiera di trulli nel Comune di Alberobello. Ma forse non tutti sanno che c’è un posto in un’altra regione italiana in cui è possibile visitare dei trulli. Ecco perché è incredibile ma i trulli non si trovano solo in Puglia ed ecco qual è il borgo marinaro assolutamente da non perdere.

La Sicilia come la Puglia

In Sicilia, in provincia di Palermo, esiste un borgo marinaro davvero suggestivo e caratteristico. Si tratta di Sferracavallo, un’affascinante borgo di pescatori in cui sarà possibile mangiare dell’ottimo pesce fresco. Ma ciò che di più straordinario c’è da vedere è il lungomare di Barcarello e della riserva naturale orientata Barcarello-Capo Gallo. Questa infatti “collega” i due golfi di Sferracavallo e Mondello dove è possibile salire sul monte Gallo. Ottimo per chi vuole immergersi nella natura incontaminata e fare trekking e il panorama è davvero mozzafiato durante la salita.

Come anticipato, Barcarello è il luogo in cui ci sono i famosi trulli pugliesi. Il sito si chiama “villaggio dei mini trulli di Barcarello” ed è un punto di interesse culturale che tutti dovrebbero conoscere. I trulli siciliani dunque sono delle mini costruzioni, accanto ai quali c’è anche una piccola chiesa. Non mancano poi altre costruzioni tipiche di altre regioni come un piccolo Anfiteatro o di Paesi come la sfinge egiziana.

Per non parlare poi del mare cristallino dove sarà possibile fare il bagno in totale relax ammirando in lontananza l’isolotto di Isola delle Femmine. Il team di ProiezionidiBorsa consiglia di andare in Sicilia a vedere questo meraviglioso borgo marinaro.