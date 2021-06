In estate per via delle alte temperature è importante bere tanta acqua e consumare dei succhi. Questo ci permette di idratare il nostro corpo e di avere i giusti nutrienti per affrontare le giornate.

Fare dei succhi in casa a base di frutta e verdura è molto semplice. Adottare questa sana abitudine è importante per chi non ne consuma un’adeguata quantità, questi succhi donano al nostro organismo i minerali e le vitamine.

Preparare un succo diuretico, digestivo e antiossidante si può basta utilizzare le carote e i finocchi per ottenere il massimo dei benefici.

Preparare un succo diuretico, digestivo e antiossidante è un gioco da ragazzi grazie a queste due verdure

L’unione delle carote e dei finocchi è un vero toccasana per il nostro organismo. Le carote hanno molte proprietà benefiche, ma soprattutto sono un alleato per la pelle, infatti aiutano a mantenerla bella e sana. Inoltre sono antiossidanti e ricche di vitamina A che è molto importante per il nostro organismo.

Il finocchio invece ha proprietà digestive, diuretiche, depurative e anche antiossidanti. Grazie ai succhi possiamo consumare le verdure in modo alternativo e ottenere le stesse proprietà.

Ingredienti e preparazione del succo

Per preparare il succo diuretico, digestivo e antiossidante utilizziamo:

-1 finocchio;

-2 carote;

-1 fetta di limone;

– zucchero o stevia

Laviamo accuratamente le carote e i finocchi e sbucciamo poi la fetta di limone. Se lo gradiamo possiamo anche utilizzare la scorza di limone grattugiato da aggiungere al succo una volta pronto. Tagliamo grossolanamente le carote e i finocchi e utilizziamo un estrattore o un frullatore per tritali finemente e renderli a succo. Una volta frullati aggiungiamo la fetta del limone. Se vogliamo un gusto meno intenso aggiungiamo dell’acqua al succo ottenuto e dolcifichiamo con un cucchiaino di zucchero o con un po’ di stevia.

