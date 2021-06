È l’antirughe naturale più nuovo e famoso del momento, non avrebbe effetti indesiderati e tutti lo vogliono perché potrebbe sostituire persino il botox

Stiamo parlando del bakuchiol, un’alternativa naturale al retinolo, con funzione molto simile a quest’ultimo, sia come antirughe sia come prodotto contro l’acne.

È un estratto oleoso che si ottiene dai semi della pianta detta babchi. Questa pianta, dai fiori viola, il cui nome botanico è psoralea corylifolia, è da secoli utilizzata nelle dottrine asiatiche per la skin care. Ad esempio, la medicina ayurvedica ne ha sempre fatto uso.

Ecco perché è cosi celebre da gennaio di quest’anno. Ha raggiunto una fama senza eguali da inizio 2021 quando Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato un siero a base di bakuchiol.

Il siero peraltro ha un prezzo neppure eccessivo visti la griffe e i prezzi raggiunti dai cosmetici antirughe per il viso in questi anni.

Questo elisir di bellezza agisce andando a stimolare la produzione di alcune proteine, tra cui il collagene e l’elastina, con esiti positivi contro i danni da fotoinvecchiamento.

Può essere usato in gravidanza e anche per pelli sensibili.

Sarebbe un equivalente del retinolo (potente antirughe immancabile in ogni crema antietà) ma senza gli effetti collaterali del retinolo.

Ad esempio, il retinolo può provocare desquamazione e ipersensibilità all’esposizione solare. Tutte controindicazioni che il bakuchiol non avrebbe.

Attenzione: è davvero così efficace?

Un articolo del 4 settembre 2020 pubblicato dal Journal of Cosmetic Dermatology ha evidenziato parecchie falle negli studi che avrebbero dimostrato l’efficacia del bakuchiol sulle rughe.

Esistono infatti solo due studi clinici per testare l’efficacia di una crema al bakuchiol. Il primo studio si basava su un campione di 17 donne. L’autrice dell’articolo, Natalia MK Spierings, infatti, segnalava che 17 donne sono un campione un po’ esiguo. Inoltre lo studio non comparava il bakuchiol con un placebo e quindi non vi era un reale termine di paragone.

L’altra ricerca condotta sul bakuchiol lo comparava ad una crema al retinolo, affermando come l’olio di babchi avesse effetti simili.

Anche qui la metodologia dello studio non sarebbe veramente “alla cieca”. Le 44 signore tester sapevano benissimo a chi di loro venisse somministrato il retinolo e a chi il bakuchiol. La crema al retinolo veniva somministrata una volta al giorno mentre il bakuchiol due volte.

Occorrerebbero, quindi, nuovi studi non di “marketing” per affermare con certezza l’efficacia del bakuchiol.

È l’antirughe naturale più nuovo e famoso del momento, non avrebbe effetti indesiderati e tutti lo vogliono perché potrebbe sostituire persino il botox. Ora occorre provarne l’effettiva efficacia!

