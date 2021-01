Sono tantissimi i benefici che il nostro organismo può ricevere da una dieta alimentare sana ed equilibrata. Scegliere di mangiare un alimento piuttosto che un altro infatti non è una decisione banale. L’assunzione quotidiana di determinati cibi può aiutarci molto nella prevenzione di molte malattie, e nella cura di diversi disturbi. Certamente è fondamentale consultare un medico e seguire le terapie farmaceutiche adatte. Insieme a queste però, è molto importante mangiare in modo sano e giovare dei benefici che molti alimenti sono in grado di dare.

Fino all’ultima goccia

Dalla verza all’arancia, la lista degli alimenti potenzialmente benefici per il sistema immunitario, e per l’organismo in generale, è decisamente lunga. Molti alimenti sono in grado di aiutare l’intestino, altri invece rafforzano le nostre difese contro le influenze stagionali. In particolare, come abbiamo imparato fin da piccoli, queste proprietà benefiche si possono trovare soprattutto nella frutta e nella verdura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Molto spesso però, quando decidiamo di mangiare un frutto, non utilizziamo tutte le componenti e, di conseguenza, non assumiamo tutte le proprietà utili per il nostro corpo. Nel caso dell’arancia ad esempio siamo abituati a gettare via la buccia, senza sapere che anche quest’ultima è molto utile al nostro sistema immunitario. La stessa cosa accade anche con altri cibi e, in alcuni casi, si rischia di gettare via proprio la componente più salutare. Infatti è incredibile ma facendo così si scarta la parte più importante di questo alimento.

Il siero di latte dello yogurt

Tutti sappiamo come lo yogurt venga considerato un alimento particolarmente salutare e, grazie alla presenza di molte vitamine, benefico per il nostro organismo. La maggior parte di noi però, una volta aperto, di istinto decide di scolare il siero di latte. Con questo termine ci si riferisce alla componente acquosa che è presente in cima e che notiamo subito una volta aperta la confezione.

Forse in pochi sanno che questa componente è in realtà ricca di calcio e di vitamina B12. Invece di sbarazzarci di questo siero, dovremo mescolarlo con tutto il resto, solo così potremo giovare delle proprietà benefiche dello yogurt nella sua interezza. Scolando il siero stiamo infatti facendo un errore perché rinunciamo alla parte più importante dello yogurt in termini di benefici per l’organismo. Infatti è incredibile ma facendo così si scarta la parte più importante di questo alimento.