Oggi vogliamo analizzare il carattere di un cane che viene spesso ed erroneamente comprato solamente per la sua bellezza. Questo cane, infatti, ha un un carattere eccezionale, capace di mettere realmente in ombra ogni suo corrispettivo canino. Oggi capiremo, quindi, perché questo cane delle favole è dolcissimo e amerà sempre il suo vero padrone.

Il cane delle favole

Quanti di noi hanno sentito la favola di San Francesco e del lupo di Gubbio? Questa storia dimostra quanto anche il lupo più aggressivo possa diventare gentile e amare gli uomini quando trattato bene. Sottolinea anche un altro elemento, il fascino che avere un lupo domestico ha sempre avuto nella mente umana.

Ecco perché oggi tantissimi scelgono di avere in casa un cane che abbia una buona percentuale di sangue di lupo. Moltissimi li comprano solamente per la loro bellezza, ma non sanno che stanno perdendo la possibilità di scoprire un vero tesoro.

Ama veramente il suo padrone

Quando si parla di cane lupo ci si riferisce solitamente al cane lupo cecoslovacco o al cane lupo di Saarloos. Questo animale è ormai diventato infatti comune nelle nostre città e viene spesso comprato per la sua somiglianza con un vero lupo selvatico.

Quello che pochi, però, tengono in conto è che cani come il cane lupo cecoslovacco oppure quello di Saarloos sanno donare molto di più. Questi cani sono capaci di legarsi come nessun altro al proprio padrone umano. Come un vero lupo cercheranno in lui un compagno del quale fidarsi ma anche un essere sul quale riversare la propria dolcezza.

Infatti, questo cane delle favole è dolcissimo e amerà sempre il suo vero padrone. Ci vorrà però molta dolcezza, comprensione e un po’ di polso per convivere con questi amici a quattro zampe. Meglio, quindi, sempre iscriversi ad un corso di addestramento per riuscire a capirlo meglio.

Per maggiori informazioni sulle abitudini dei nostri amici a quattro zampe si può cliccare su questo link.