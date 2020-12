Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco perché tutti stanno conservando le bucce d’arancia per usarle in questo modo.

Il 2020 è stato, senza ombra di dubbio, un anno molto particolare. A causa dello scoppio della pandemia e dunque delle restrizioni che i governi hanno imposto, tutti abbiamo dovuto rivedere le nostre abitudini. Una delle conseguenze di questa situazione è stata quella di aver passato, negli ultimi mesi, moltissimo tempo in casa. Molte persone infatti in questo ultimo periodo hanno riscoperto delle passioni dimenticate oppure, alcuni, ne hanno scoperte di nuove. Oltre al lato positivo però, il passare tanto tempo in casa ha anche significato per molti vivere un momento di difficoltà. Le persone che hanno riportato disturbi di ansia e di agitazione sono infatti state moltissime.

I rimedi naturali

Ovviamente quando si tratta di situazioni serie e importanti, è sempre consigliabile rivolgersi ad uno specialista. In alcuni casi però, per tranquillizzarsi e combattere i sintomi dell’ansia, potrebbero venirci incontro alcuni rimedi naturali. Proprio perché abbiamo passato tutto questo tempo in casa, molti di noi si saranno accorti che molti alimenti ad esempio, possiedono diverse proprietà. I cibi che mangiamo sono infatti in grado di risolvere moltissimi problemi legati al nostro fisico, ma anche alla nostra mente.

Dal miele che aiuta quando sopraggiunge il mal di gola al carbone vegetale che risolve problemi di stomaco, gli aiuti alimentari possono essere diversi. Oggi vogliamo parlare di un agrume, l’arancia, che oltre ad essere un ottimo alleato del sistema immunitario, è anche un ottimo rimedio naturale contro l’ansia. Infatti ecco perché tutti stanno conservando le bucce d’arancia per usarle in questo modo.

L’odore che tranquillizza

Nel caso si sperimenti un sentimento di ansia e agitazione momentaneo, e che ovviamente non derivi da un disturbo più serio, consigliamo di provare questo metodo. Basterà infatti prendere le scorze di arancia e inserirle in una padella con un po’ d’acqua. Una volta che l’infuso comincia a bollire, iniziamo ad inalare facendo grandi respiri con il naso. Le proprietà che la scorza possiede infatti hanno la capacità di inibire e di rilassare il nostro corpo. In pochi minuti e dopo appena qualche respiro profondo, ci sentiremo già più tranquilli e calmi. Provare per credere. Dunque ecco perché tutti stanno conservando le bucce d’arancia per usarle in questo modo.