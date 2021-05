Vivere in salute è l’obiettivo di ognuno di noi. Come si ricorda sempre, bisogna impegnarsi attivamente in vista di tale scopo. È importante non farsi prendere dall’indolenza. Una vita sedentaria è la causa di una miriade di problematiche. Basti pensare all’ipertensione o all’obesità. La salute mentale è un altro caposaldo. Chi non sta bene con sé stesso difficilmente sarà in pace con il mondo circostante.

L’alimentazione, infine, è altrettanto fondamentale.

L’esercizio più comune che tutti svolgono in maniera più o meno assidua è la corsa.

Non bisogna, però, essere avventati. L’equipaggiamento è importantissimo.

Attenzione, se non si scelgono con cura le scarpe per correre si può andare incontro a queste gravi problematiche per la salute.

L’equipaggiamento adatto

Nessuno si sognerebbe di tuffarsi in una piscina senza un costume e degli occhialini. Pochi andrebbero a giocare a calcetto senza un pallone adatto. Solo i più avventati farebbero una partita di basket con delle scarpe da running.

Così anche quando si esce per una corsa bisogna avere l’equipaggiamento adatto. È, altresì, importante evitare degli errori abbastanza comuni.

L’abbigliamento contempla pantaloncini, magliette traspiranti. D’inverno è consigliabile avere degli scaldamuscoli e maglie termiche.

Per portare con sé i propri effetti personali bisogna avere delle tasche particolari. Il portacellulare da braccio è un aiuto notevole.

Problemi seri da non sottovalutare

Le scarpe sono davvero importantissime nella corsa. Impattano sul terreno e forniscono un’ammortizzazione controllata. Tengono al sicuro il nostro corpo.

Ma cosa succede se non abbiamo le scarpe adatte? A quali problemi andiamo incontro?

Innanzitutto, si possono formare delle vesciche sui piedi. Sono dolorose, provocano fastidio e impediscono un incedere normale.

L’articolazione delle ginocchia può risentirne. Anche qui si possono manifestare dei dolori abbastanza forti.

La tendinite, ossia l’infiammazione dei tendini, è sempre dietro l’angolo.

Per non parlare dell’alluce valgo o di un forte e persistente mal di schiena.

Meglio scegliere le scarpe con cura per evitare tali problematiche.