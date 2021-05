Negli ultimi anni il Sud-Est Asiatico è stato sempre di più meta privilegiata dai turisti amanti dell’Oriente. Il motivo sta forse nel fatto che in questa zona del nostro pianeta la vita non segue i ritmi a cui siamo abituati a casa nostra. È ancora possibile, infatti, prendersela con calma, gustarsi ogni momento senza fretta o ansie di vario tipo. Tanti occidentali associano questa calma e pace ad una cultura diversa, che prende spunto dal buddismo. Cercano, infatti, nei loro viaggi, di entrare in contatto con questa atmosfera, quasi totalmente mancante in occidente.

L’Asia, l’Oriente, sono da sempre associati a luoghi dello spirito.

Ecco, quindi, un luogo meraviglioso, preso d’assalto dai turisti, assolutamente da non perdere se si cerca la pace interiore.

La Malesia, sintesi culturale del sud-est asiatico

Situata sotto la Thailandia, la Malesia è ricchissima dei diversi influssi provenienti dalla zona. È uno dei Paesi orientali più ricchi ed in continua crescita, e la capitale, Kuala Lumpur, ne è ottima rappresentante. Qui infatti si trovano anche le famosissime torri Petronas, sede dell’importante compagnia petrolifera malese.

Ma la Malesia è tanto altro

Se si vuole immergersi nella natura incontaminata della giungla, l’arcipelago di Langwaki è senza dubbio il posto giusto. Qui si può scegliere tra resort di lusso immersi nella foresta, villette etniche ricavate da antiche abitazioni, tour fantastici tra le mangrovie e visita a grotte e caverne.

Penang, la “Perla d’Oriente”

Un luogo meraviglioso preso d’assalto dai turisti, assolutamente da non perdere se si cerca la pace interiore è sicuramente Penang.

Chiamata “La Perla d’Oriente”, la provincia di Penang è una delle maggiori mete turistiche del Sud-Est Asiatico. In particolare, l’area di Kek Lok Si presenta un complesso di 7 templi buddisti ed un’enorme pagoda situata sulla cima di una collina. Questa collina “sorveglia” dall’alto la città di George Town, patrimonio dell’UNESCO.

Come non innamorarsi di questo paese meraviglioso? Perfetto per chi cerca tranquillità e un tuffo nella natura incontaminata, ma certamente ottimo anche per chi intende scoprire una cultura diversa e interessante.