Finalmente è arrivata la bella stagione, le giornate si sono allungate e il clima è diventato più mite. Queste temperature sono perfette per il risveglio della natura.

Animali e piante rinascono dopo il freddo invernale e le vie iniziano a colorarsi di fiori stupendi. Anche gli orti subiscono uno sprint e questo mese la verdura sarà eccezionale (sempre che non arrivino gelate improvvise). Ma come possiamo fare per proteggere le nostre piante e i nostri orti? C’è un modo per evitare che il verde coltivato con tanta cura si rovini?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Scopriamo insieme alcuni trucchi utili. Perché è incredibile il motivo per cui tutti stanno sotterrando del sale grosso in giardino e nell’orto.

Le minacce esterne

Curare con amore giardini e orti non è sufficiente a garantire lunga vita alle nostre piante. In questo articolo abbiamo già visto come basti un insetto, anche piccolissimo, come la cetonia aurata, per devastare totalmente il verde.

Purtroppo queste minacce sono difficili da prevedere e gestire. Anche perché spesso questi insetti sono talmente piccoli da sembrare, a un occhio non esperto, innocui.

Le temperature

Anche le temperature ballerine non aiutano. L’ottimo clima di questi giorni è stato preceduto da momenti di reale gelo. E questi repentini cambi di temperatura di certo non aiutano il verde. Ma esiste anche un altro nemico infestante, più subdolo, che può mettere a repentaglio i raccolti. Stiamo parlando delle erbacce.

Malerba, nel vero senso della parola

Le erbacce infestanti, note anche col nome di “malerba”, sono un vero e proprio nemico delle nostre piante. Le vediamo solitamente a bordo strada, tra i binari del treno o a lato di raccolti e giardini.

Non svolgono, di fatto, alcuna funzione. Se non quella di minare la salute di giardini e raccolti. Ma quali sono gli effetti di queste erbacce sulle nostre piante? Scopriamolo insieme.

Gli effetti devastanti

Le erbe infestanti, di fatto, “rubano” il nutrimento alle nostre piante, sottraendo loro acqua e terreno. Inoltre, la presenza di queste erbacce, permette lo sviluppo di un ambiente favorevole alla nascita di parassiti, virus e batteri, che ovviamente rovinano i raccolti.

Di conseguenza, un raccolto di minore qualità subirà anche una svalutazione sul mercato. In sostanza le piante saranno rovinate e, in caso di vendite, i guadagni saranno inferiori.

Insomma, si tratta di una vera piaga per giardini e orti. Ed è qui che torna utile il nostro consiglio. Sotterrando una manciata di sale grosso in diversi punti del terreno, le erbacce spariranno.

Oltretutto questo metodo non è tossico e quindi non rovinerà il verde. Ecco perché è incredibile il motivo per cui tutti stanno sotterrando del sale grosso in giardino e nell’orto. Provare per credere!