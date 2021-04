La figura dell’influencer sta diventando sempre più importante non solo nell’ambiente della comunicazione in generale, ma anche nella vita di tutti i giorni. Tendenze, mode, novità e notizie: questi e altri i temi di cui si occupano i creatori di contenuti dell’era moderna. Tra loro ci sono gamer, youtuber, modelli, giornalisti, divulgatori, esperti di marketing, economisti, scrittori, conduttori televisivi e tanto altro.

I talenti dei social network e della creazione di contenuti sono tantissimi e ciascuno con una sua validità. Gli Esperti di digital, tecnologia, lifestyle e comunicazione della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno raccolto alcuni dei migliori in una lista, non esaustiva, ma che possa servire ai Lettori più curiosi. Ciascuno di loro è facilmente raggiungibile sui maggiori social. Dunque ecco chi sono gli influencer del 2021 da non perdere per rimanere sempre aggiornati sul mondo.

Salute e psicologia

Giulia Calcaterra è un’ex velina di Striscia la Notizia che si è reinventata come fit influencer grazie alla sua passione per lo sport. È tra le più apprezzate d’Italia.

Sempre nell’ambito del benessere, da segnalare anche Dario Bressanini: chimico e blogger de L’Espresso, affronta il tema dell’alimentazione in maniera scientifica e divulgativa.

Da tenere d’occhio anche Laura Brioschi, modella curvy che ha deciso di raccontare la sua esperienza nell’ambiente lanciando forti messaggi sulla body positivity.

Sul fronte digital marketing e social, un nome fortissimo è quello del poco più che trentenne Dario Vignali, co-fondatore di Marketers.

Altro personaggio conosciutissimo è la 23enne Federica Mutti, attivissima su Instagram. C’è poi Luca Mazzucchelli, ex direttore della rivista “Psicologia contemporanea”, psicologo e youtuber tra i più popolari.

Molto famoso anche Andrea Giuliodori. Noto esperto di motivazione e crescita personale.

Esplode la cultura geek

Come non citare poi Yotobi, che con una community da quasi 1,46 milioni di iscritti spopola su Twitch parlando di cinema. Oltre che di videogiochi e cultura geek.

Anche Daniele De Luca è uno streamer popolarissimo nell’ambiente nerd.

C’è perfino l’esperto commercialista Allievi, attivissimo su TikTok con pillole di consigli per partite IVA. Soprattutto nel campo del commercio digitale.

Ecco chi sono gli influencer del 2021 da non perdere per rimanere sempre aggiornati sul mondo. Magari non tutti hanno numeri da sei zeri come la coppia Fedez-Ferragni. Nè condividono ogni aspetto della loro esistenza. E nemmeno, forse, diventeranno mai così influenti e famosi. Ma ciascuno di loro porta contenuti interessanti che possono fornire molti spunti nei campi più disparati.