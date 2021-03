Il cibo rappresenta, senz’altro, un piacere che unisce tutti con una sola pietanza. Tripudi di colori e sapori che rendono piacevoli le nostre tavole.

Il cibo è nutrimento ma anche convivialità e benessere. Insomma, mangiare piace a molti! Soprattutto agli italiani che portano in alto il nome della cucina tricolore con prodotti unici e tipici dell’intero Stivale.

Tuttavia, alcuni alimenti gettonatissimi e molto ma molto utilizzati nella nostra quotidianità, possono procurarci più problemi che benefici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

È il caso di questo alimento che la Redazione di ProiezionidiBorsa ha voluto porre sotto la lente di ingrandimento.

Una prelibatezza che fa gola a molte persone e che viene portata in tavola molto più spesso di quello che si può immaginare.

Lo studio

Dati oggettivi, venuti fuori dalla Us National Library of Medicine, parlano di un 65% della popolazione mondiale che ha dei problemi con questo alimento.

Stiamo parlando del latte e dunque anche dei latticini in generale. Secondo lo studio il fastidio deriva dal fatto che il latte non possiede il lattasi, l’enzima che serve per digerire in modo appropriato il latte vaccino. Per questo motivo, sono sempre di più i soggetti che devono far a meno del latte per vivere meglio.

Non sono, poi, così sconosciuti i fastidi che può provocare il latte al nostro corpo, come il classico mal di pancia o le più complesse allergie. Tuttavia, sono ancora pochi coloro che conoscono i benefici che si scatenato sul corpo nel momento in cui rinunciamo all’assunzione di latte e lattici. Scopriamoli insieme.

È incredibile cosa succede al nostro corpo quando eliminiamo questo alimento amatissimo dalla dieta

Innanzitutto, scongiurare intolleranze ed allergie è il primo importante vantaggio di una dieta senza latte e derivati.

Ma quasi nessuno sa che anche la pelle cambia e diventa più luminosa e bella. Alcuni studiosi sostengono che senza latte e lattici la cute apparirà più sana e senza imperfezioni e sfoghi.

Addio anche al gonfiore addominale provocato dalla difficoltà del corpo di digerire la sostanza.

Dimagrire

Seguire un piano alimentare senza latte e derivati pare che aiuti a perdere peso più velocemente. Attenzione, infatti, anche ai formaggi “magri” che se abbinati a pane o pasta sembrano non favorire il processo di dimagrimento.

Svantaggi

Insomma, sono molteplici i benefici che comporta l’eliminazione di questo alimento dalla dieta ma attenzione!

Eliminare latte e derivati potrebbe causare anche la carenza di vitamina D e di calcio. Dunque, è opportuno sostituire i lattici con altri alimenti con lo stesso apporto nutrizionale, come le verdure a foglia verde. Ad esempio gli spinaci. Le bevande vegetali come quelle a base di soia, di riso, di mandorle o di avena sono un’alternativa ottima per il latte.

Ma sono tanti gli alimenti e le combinazioni da provare per una dieta equilibrata e sana. Dunque, prima di prendere decisioni affrettate e mettere in campo una dieta fai da te, è opportuno consultare un medico di fiducia.

Se “È incredibile cosa succede al nostro corpo quando eliminiamo questo alimento amatissimo dalla dieta” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “É incredibile quanto si risparmia sulla spesa grazie a questo efficace stratagemma”.