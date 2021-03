Le previsioni fatte nel weekend continuano a trovare riscontro nella realtà. Il ritracciamento atteso fra lunedì e martedì si è verificato, ed ora si dovrebbe continuare al rialzo. Ecco la view del nostro Ufficio Studi da ora in poi: domani i mercati potrebbero accelerare al rialzo ma poi è atteso l’inizio di un ritracciamento per giovedì.

Come regolarsi? Procediamo per gradi riguardando la nostre attese settimanali per poi andare a indicare e poi monitorare i livelli operativi.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

La nostra mappa previsionale per la settimana del 15/19 marzo

Venerdì sarà giornata delle scadenze tecniche, le tre streghe, e solitamente in queste date si assiste ad un’impennata della volatilità. Da ora ai prossimi 3 giorni, non attendiamo inversioni ribassiste rilevanti.

Alle 19:34 del 16 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

(i Futures sono scadenza giugno)

Dax Future

14.541

Eurostoxx Future

3.785

Ftse Mib Future

23.990

S&P 500 Index

3.957.

La previsione annuale proietta ulteriori rialzi per alcune settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 12 marzo

Non ravvisiamo pericoli ma come al solito la nostra operatività verrà seguita monitorando la tendenza in corso e i relativi livelli operativi.

Domani i mercati potrebbero accelerare al rialzo ma poi è atteso l’inizio di un ritracciamento per giovedì

Ecco la mappa dei prezzi e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di mercoledì.

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 17 marzo inferiore a 14.420.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 17 marzo inferiore a 3.756.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 17 marzo inferiore a 23.785.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 17 marzo inferiore a 3.922.

Quale operatività consigliata per il trading intraday e multidays?

Long intraday su Ftse Mib Future, su Eurostoxx Future, flat sugli altri. Long multidays su Dax, Eurostoxx, Ftse Mib Future ed S&P 500.