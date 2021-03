Il risparmio è una priorità. Oggi, più di ieri. La pandemia non ha di certo favorito le finanze degli italiani che, di fatto, si trovano a combattere con una crisi economica che probabilmente ci accompagnerà ancora per diversi anni.

Le famiglie sono sempre più attente alle spese di casa. Il binomio “qualità – prezzo” di ogni prodotto o alimento viene passato al setaccio dagli occhi scrupolosi degli acquirenti.

Confezioni in plastica

Tra le innumerevoli spese quotidiane, si parla sempre più spesso dei detersivi e delle loro confezioni in plastica.

Ed è stata proprio la plastica, l’oggetto di discussione di molte campagne e incontri a favore di uno sviluppo sostenibile. Insomma, la plastica inquina drasticamente ed è per questo che sono sempre maggiori gli individui che stanno adottando una nuova visione del quotidiano “plastic free”.

Inoltre, è opportuno sottolineare che oltre a danneggiare l’ambiente, la plastica ha un costo.

Mediamente, i prodotti per la casa fanno lievitare in modo cospicuo il prezzo finale trascritto sullo scontrino. Come molti altri prodotti, il costo di un detersivo è compreso anche del suo contenitore.

É incredibile quanto si risparmia sulla spesa grazie a questo efficace stratagemma

In questo spazio, la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori un detersivo fai da te, ecologico, naturale e sicuramente molto poco costoso.

Il risultato sarà una drastica diminuzione delle spese di prodotti per il bucato.

Da non temere la riuscita del lavaggio. Gli ingredienti utilizzati sono da sempre amici del pulito e nemici delle macchie.

Per realizzare il detersivo fai da te, occorreranno:

a) 4 litri d’acqua,

b) 250 g di sapone di Marsiglia;

c) 4 cucchiai pieni di bicarbonato;

d) 7-10 gocce di olio essenziale a piacimento.

In una pentola abbastanza grande far bollire l’acqua. Poi, una volta portata l’acqua a bollore, spegnere il fuoco e aggiungere il sapone di Marsiglia grattugiato. Mescolare. Unire il bicarbonato e l’olio essenziale. Coprire con un coperchio e lasciar riposare tutta la notte.

Una volta terminato il tempo di attesa, frullare il composto con una frusta fino a renderlo cremoso. A questo punto, versate in barattoli di vetro a chiusura ermetica. Basteranno circa 3 cucchiai aggiunti in lavatrice per un bucato perfetto.

