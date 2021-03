Il carattere chiocciola (@) è per lo più utilizzato per separare il nome utente dal dominio degli indirizzi e-mail e per contrassegnare i tag sui social network. In questa breve guida vedremo come fare la chiocciola sul PC o sul Mac. Ci riferiremo alla tastiera QWERTY, che in Italia è quella più diffusa ed utilizzata. Le stesse indicazioni potrebbero risultare inutili agli utilizzatori di tastiere aventi schemi diversi. Ad esempio, la tastiera con schema QUERTY richiede di premere Shift+2, una combinazione di tasti diversa da quelle che avremo modo di vedere a breve.

Come fare la chiocciola sul PC o sul Mac

Digitare la chiocciola sulla tastiera di un PC Windows richiede l’utilizzo di due pulsanti da premere in contemporanea, cioè AltGr e il tasto della cediglia (ç) e della o maiuscola accentata (Ò), che reca anche il segno della chiocciola. Il primo si trova immediatamente a destra della barra spaziatrice, il secondo a destra della lettera L. In alternativa, ricorrere alla combinazione Ctrl + Alt + @ o Alt + 064, digitando i numeri citati nella parte numerica della tastiera, a sinistra del tasto + e a destra di quello Invio. Alt e Ctrl, invece, si trovano a sinistra della tastiera. Sono rispettivamente il primo e l’ultimo dei quattro posti a sinistra della barra spaziatrice.

Anche la tastiera Mac richiede l’utilizzo di due tasti, cioè Alt+@. Ha due tasti Alt, che possono essere utilizzati alternativamente per digitare la chiocciola su qualsiasi applicazione che permetta di scrivere messaggi di testo.

Come fare se la tastiera è rotta?

Oltre al sempreverde copia e incolla, c’è un modo per usare la chiocciola anche se i tasti che permettono di digitarla si sono rotti. Su PC si può accedere all’applicazione Tastiera su Schermo, cercandola tramite l’apposita barra di ricerca sita in basso a sinistra, sulla barra delle applicazioni. Baserà cliccare su AltGr e quindi sulla chiocciola, proprio come se si stesse utilizzando una tastiera fisica. Su Mac basta accedere al menù Composizione, quindi selezionare la voce Caratteri Speciali e cliccare due volte il simbolo della chiocciola nell’elenco.