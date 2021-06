Dire che camminare fa bene non è di certo una novità. La società moderna, per quanto frenetica, ci spinge ad accontentarci di uno stile di vita sedentario. Con lo smart working e all’avvento della tecnologia sono molti i lavori che allenano molto la mente e poco il fisico.

Senza contare che poco movimento significa anche aumentare il rischio di disturbi legati all’obesità, al diabete, a problemi cardio-circolatori e molto altro. Con il passare del tempo si tende a lasciarsi un po’ andare alla vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’età che avanza non deve spaventare e neanche rallentare il desiderio di curare il nostro fisico. A tal proposito, suggeriamo 5 cose da fare subito per perdere peso e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni.

Inoltre, per sembrare più giovane in poche mosse sono queste le 4 astuzie facili e veloci per combattere i segni dell’età.

É incredibile come semplicissimi accorgimenti possano migliorare gli effetti benefici di una semplice camminata

L’attività fisica è nella lista dei fattori principali per mantenersi in forma e in salute.

Dunque, anche una semplicissima passeggiata rigenera il corpo e l’anima. Tuttavia, si può rendere più efficace con qualche piccolo trucchetto.

In primo luogo, gli esperti consigliano di non compiere sempre lo stesso percorso. Dopo un po’ non si avranno più miglioramenti.

Tecnicamente, il dispendio energetico di una camminata si può calcolare con questa formula: 0,5 x Km percorsi x Kg di peso corporeo. Ciò significa che se non aumentiamo i chilometri percorsi non aumenterà il dispendio energetico.

Compiere lo stesso percorso a velocità più sostenuta non cambia le cose in modo realmente efficace.

Gli stimoli sono importanti

Creare sempre stimoli nuovi è utile per rendere anche una semplice camminata più produttiva. Ad esempio, si può iniziare con un programma che prevedere una camminata 2-3 volte a settimana. Ogni settimana, poi, si aumentano i giorni di allenamento.

Altra strategia che può essere d’aiuto è quella di prevedere sempre 30 minuti al giorno di camminata ma aumentando il tragitto percorso.

Molto importante durante l’attività fisica è l’uso del cardiofrequenzimetro. Grazie a questo strumento, che si trova in commercio anche a pochi euro, possiamo monitorare il nostro sforzo fisico.

Con questi pochi e semplici suggerimenti i risultati miglioreranno notevolmente. É incredibile come semplicissimi accorgimenti possano migliorare gli effetti benefici di una semplice camminata, dunque.