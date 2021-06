Gli “anta” sono un traguardo soddisfacente ed importante per molti punti di vista. Si vive con maggiore serenità e consapevolezza e si riesce già a fare un bilancio e a tracciare una linea della strada percorsa e dei successi ottenuti.

Sono in molti a sostenere che nella società moderna, “la vita comincia a 40 anni”.

A questa età, ad affermarsi con prepotenza, però, non ci sono solo la saggezza e la personalità di ciascun individuo ma a farsi sentire è anche il tempo, le rughe d’espressione ed un metabolismo molto più lento.

Donne e uomini cominciano a fare i conti con l’invecchiamento e qualche inevitabile rotondità difficile da smaltire.

Attenzione, però, a non scoraggiarsi perché si può essere belli e affascinanti anche dopo gli “anta”.

La Redazione, più volte, ha scovato trucchi e segreti per sentirsi bene a prescindere dall’età.

Ad esempio, sono questi gli errori da evitare per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

5 cose da fare subito per perdere peso e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni

Oltre a qualche piccola astuzia di abbigliamento, possiamo perdere peso velocemente e migliorare il metabolismo seguendo poche e semplici regole.

Ovviamente, la Redazione non vuole assolutamente sostituirsi al medico di fiducia che saprà sicuramente scegliere percorsi e piani alimentari più adatti per ciascun individuo.

Tuttavia, questi che proponiamo sono 5 consigli, 5 cose da fare subito per perdere peso e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni.

Molti esperti sono convinti che aumentare il carico di proteine durante la giornata riduce la perdita di massa muscolare. Anche l’assunzione di Omega 3 contribuisce a “fissare” la massa magra e a rallentare l’effetto decadente del muscolo.

La seconda regola che bisognerebbe rispettare è quella di evitare pasti fuori casa e scegliere di cucinarsi da soli. In genere, quando ci si concede a pranzi o cene fuori casa si tende ad assumere molti più grassi a e calorie.

Non è un segreto che un buon sonno aiuta a mantenersi in forma. In uno studio pubblicato da Obesity Reviews gli scienziati affermano che chi dorme poco aumenta i rischi di obesità.

Dopo i 40 anni bisognerebbe eliminare gli zuccheri aggiunti. Preferire, invece, la frutta che seppur ricca di fruttosio è ricca di fibra che regola l’assorbimento a livello intestinale.

Infine, sembrerebbe molto efficace praticare il digiuno ad intermittenza. Se introdotto in modo intelligente nella dieta, riesce a ridurre la resistenza all’insulina e a tenere sotto controllo il peso.