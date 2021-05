Lo smartphone lo abbiamo tutti e non sempre ne facciamo un uso consapevole commettendo gravi errori per la nostra vita. Perciò ci sentiamo di dire che è meglio non utilizzare lo smartphone quando è in ricarica altrimenti si potrebbe correre il rischio di fare questa brutta fine.

Il tragico epilogo in Thailandia

Uno degli avvertimenti più diffusi è di non utilizzare il telefono mentre è in carica perché i rischi sono veramente alti. In Thailandia una donna ha perso la vita mentre giocava con lo smartphone collegato alla presa della corrente. Perciò meglio evitare di usare lo smartphone con il caricabatterie collegato.

Secondo quanto ricostruito dal marito della donna e dai soccorritori, lo smartphone era collegato alla presa della corrente con il cavo del caricabatterie posizionato sul braccio. Purtroppo da un primo riscontro, una forte scarica elettrica ha folgorato la donna. Quest’ultima trasportata in ospedale è stata sottoposta ad un esame autoptico più approfondito e la tesi iniziale è stata confermata. La donna presentava evidenti bruciature sulle mani compatibili con la scossa elettrica partita dal cellulare in ricarica.

L’episodio avvenuto in Thailandia non deve creare allarmismo poiché le apparecchiature elettroniche superano comunque stringenti controlli. Ciò, però, non deve indurre i possessori di smartphone ad un uso poco attento.

Maggiore controllo sui figli

Per questo motivo, in chiusura di articolo vogliamo dare dei suggerimenti utili su come usare lo smartphone. Necessario farlo poiché i bambini giocano in modo ricorrente con lo smartphone tenendo il cavo del caricabatterie collegata alla presa di corrente. L’associazione Electrical Safety First, ha fatto uno studio sulla sicurezza dei caricatori per cellulari scoprendo che questo fenomeno è molto ricorrente nella fascia adolescenziale. Perciò i genitori hanno l’obbligo di controllare meglio cosa fanno i propri figli quando si chiudono nella cameretta. Visto quanto accaduto, pur senza creare allarmismi, meglio non utilizzare lo smartphone quando è in ricarica altrimenti si potrebbe correre il rischio di fare questa brutta fine.