I macerati biologici sono sempre un ottimo rimedio contro afidi e parassiti. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa intende mostrare ai Lettori un macerato davvero molto economico a base di peperoncino. Per prepararlo basta pochissimo e tutti otterranno un potente antiparassitario ricco di capsaicina poco tollerata dalla gran parte dei parassiti. È incredibile come macerando questo ingrediente naturale ed economico sia possibile tenere lontani tutti questi insetti da orto e giardino.

Come preparare il macerato di peperoncino

Quasi tutti possiedono questa pianta piccante. Inoltre è possibile creare il macerato anche partendo da peperoncini raccolti nell’annata precedente. Il macerato infatti restituisce risultati ottimali in caso di utilizzo di peperoncini già essiccati. A questo punto occorrerà tritarli con tutti i semi in una polvere molto grossolana.

Suggeriamo di usare circa 20 grammi di peperoncino tritato su 10 litri d’acqua. A questo punto occorrerà lasciare i due elementi a macerare per un tempo minimo di giorni. Per un risultato ottimale consigliamo comunque di macerare acqua e peperoncino per 10 giorni.

Come effettuare la macerazione

Bisognerà lasciare il macerato in un luogo abbastanza scuro e occorrerà agitare di tanto in tanto il composto. Poi filtrare il tutto con un colino a maglie strette e riporre in un contenitore spray o in qualunque contenitore per la successiva vaporizzazione. Il consiglio è quello di usare sempre dei guanti di protezione ed evitare il contatto con occhi, naso e bocca.

Quali insetti è possibile allontanare

Questo potente ed economico macerato biologico è un valido aiuto nella difesa di moltissime piante. Ma quali afidi o parassiti è in grado di allontanare? Questo rimedio è efficace in caso di cocciniglia, cimici, cavolaia, processionaria, nottua e dorifora e poi contro quasi la totalità degli afidi. È incredibile come macerando questo ingrediente naturale ed economico sia possibile tenere lontani tutti questi insetti da orto e giardino.

Applicazione e rimedi alternativi

Suggeriamo di vaporizzare il liquido ottenuto dalla macerazione con un apposito dosatore direttamente sulle foglie. Non trascurare anche il retro della foglia. Proseguire con l’applicazione possibilmente in tardo pomeriggio, dopo il tramonto e fino a eliminazione del problema. Un ottimo rimedio alternativo è però anche il macerato di ortica, che la Redazione spiega come preparare in questo precedente articolo.