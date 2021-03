Pidocchi e parassiti delle piante sono capaci di rovinare anche il fiore più bello. Anche dopo mesi e mesi di splendida fioritura, basta la presenza di qualche insetto per determinare anche la fine della pianta. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende allora spiegare perché questo incredibile rimedio naturale allontana pidocchi e parassiti da ogni pianta con estrema semplicità. In commercio esistono tanti antiparassitari molto validi, ma per i Lettori che cercano un prodotto naturale, una soluzione è questo macerato a base di ortica.

Le ortiche

Il macerato di ortiche, oltre a rappresentare un importante antiparassitario, è un potentissimo stimolante per le piante. Rappresenta anche un modo green di utilizzare questa specie vegetale che non trova larghissimi usi ed è possibile anche conservarlo per più utilizzi.

In cucina, l’ortica è ottima sotto forma d’infuso o nella preparazione di primi piatti gustosi. Inoltre, è possibile usare il macerato di ortica anche durante il trapianto di piccole piante. Questo, a scopo di protezione e in virtù del tanto ferro e zinco che esso contiene.

Il macerato per piante

Questo incredibile rimedio naturale allontana pidocchi e parassiti da ogni pianta e la Redazione mostra come poterlo preparare a casa. Raccomandiamo l’utilizzo di guanti di protezione durante la raccolta delle foglie di ortiche dalla pianta.

Poiché è una pianta che cresce praticamente ovunque e in totale libertà, chi non la possiede può approfittare dei benefici di una camminata nel verde. Basterà raccogliere la quantità di foglie desiderata e inserirle in un contenitore, completamente ricoperte da acqua.

Le foglie rimarranno in infusione per almeno 20 giorni. Poi, consigliamo di filtrare il composto e conservare l’acqua ottenuta. L’acqua andrà nebulizzata sulle foglie interessate dalla presenza dei parassiti.

Qualche altra precisazione

È possibile anche acquistare questo macerato già pronto in agricola. Il suo costo è di circa 20 o 25 euro per litro.

Tuttavia, prepararlo in questo modo consente di risparmiare davvero molto denaro. Inoltre, il macerato è ottimo se spruzzato in luoghi infestati da formiche o altri insetti e, se utilizzato costantemente, garantisce alle piante una crescita rigogliosa.

In questo caso, consigliamo di vaporizzarlo sulle piante ogni due settimane circa.