I capelli possono dire tantissimo della personalità di una persona. La nostra chioma, infatti, riflette a pieno il nostro stile e il nostro modo di vivere la quotidianità. E, proprio per questo motivo, possiamo sfruttarla per mostrare a pieno il nostro carattere. Ci sono poi delle mode che potrebbero aiutarci a capire come acconciare le nostre lunghezze e come renderle uniche ma allo stesso tempo di tendenza. E quella di questa stagione è davvero fuori dagli schemi, tanto che ha fatto andare tantissime fuori di testa. Infatti, tutte sono letteralmente impazzite per questi capelli e noi li vorremo immediatamente così seguendo la tendenza dell’estate 2021.

Rainbow hair, la nuova tendenza dell’estate che ci darà un tocco di allegria

La tendenza di quest’estate è il capello arcobaleno. Abbiamo capito benissimo. La nostra chioma dovrà essere ricoperta di colori diversi che renderanno la nostra immagine vispa e allegra. Anche la scorsa estate questa tendenza aveva fatto scalpore. Ma la differenza quest’anno è che il colore sarà da applicare solo sulle punte. Dunque, dovremo scegliere le tonalità che preferiamo o quelle che, ancora meglio, stanno bene con il nostro incarnato. E, successivamente, potremo sbizzarrirci, rendendo le nostre punte sbarazzine e divertenti. E una volta provata questa moda, non torneremo più indietro. Infatti, tutte sono letteralmente impazzite per questi capelli e noi li vorremo immediatamente così seguendo la tendenza dell’estate 2021!

Come ottenere il capello arcobaleno

Molte penseranno di seguire questa moda provando a tingersi i capelli a casa. Il consiglio in questo caso però è quello di andare dal parrucchiere. Infatti, essendo una moda così particolare e coinvolgendo diverse tinte e un’ampia gamma di colori, sarebbe meglio affidarsi a un professionista. In questo modo, potremo essere sicure di ottenere una chioma fiammante e super alla moda per quest’estate!

