Il segreto per abbellire la casa con eleganza è questa resistente orchidea colorata e dal profumo intenso che tutti ci invidieranno

Le orchidee più conosciute e diffuse nelle case sono le classiche Phalaenopsis. Regalate per compleanni, matrimoni, battesimi e, in generale, per le grandi occasioni.

In pochi, però, sanno che esiste una specie di orchidee dal fiore blu, chiamate “Vanda coerulea”.

Si tratta di una tipologia di pianta molto amata per il mix vincente di colore e profumo. Ottime per tutti coloro che vogliono arredare la casa con un certo stile.

Originaria delle foreste di India, Thailandia e Myanmar si è diffusa anche alle nostre latitudini.

La Vanda è facilmente reperibile in vivai e garden center ma attenzione perché per mantenersi sana e vigorosa necessiterà di alcune cure.

Gli esperti consigliano di coltivare questa tipologia di orchidea all’interno di cesti sospesi. Si tratta, però, di una pianta capace di adattarsi alle condizioni più disparate.

La temperatura perfetta per la Vanda è fresca durante la notte ma calda durante il giorno.

Infatti, sarà perfetto tenerla in un luogo in cui durante la notte la temperatura scende intorno ai 15 gradi. Durante il giorno, invece, dovrà mantenersi attorno ai 25 gradi.

L’esposizione perfetta è molto luminosa ma lontana dai raggi diretti del sole.

Le fioriture avverranno in estate e in autunno, alcune specie hanno fiori molto profumati con colore che varia dal blu al verde.

Cura

La Vanda è una specie spontanea e perenne molto resistente alle malattie e alle infestazioni di parassiti.

Tuttavia, durante l’estate necessiterà di abbondanti annaffiature e in primavera di abbondanti concimazioni. Nel periodo del riposo vegetativo, invece, le irrigazioni dovranno essere sporadiche.

Per quanto riguarda il substrato da utilizzare si consiglia quello classico per orchidee, leggero e ben drenato. Ottimo un terriccio composto da corteccia.

Nel caso in cui si voglia procedere con un rinvaso si consiglia di aspettare il termine del periodo vegetativo.

Per moltiplicare questa orchidea, poi, sarò necessario utilizzare i germogli laterali prodotti dalla pianta. Questi germogli andranno sistemati in un contenitore con un substrato adeguato.

Sono orchidee molto belle capaci di mantenere il giusto grado di umidità nell’aria.

