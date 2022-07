Quando si sceglie di andare in vacanza durante l’estate, solitamente si cercano mete che siano lontane dal caos delle città. Infatti si prediligono località tranquille, immerse magari nella natura, in cui trovare pace e serenità.

In questo contesto, tra le esperienze più belle da fare anche in famiglia, vi è quella del campeggio. Quest’ultimo è un ottimo modo per trascorrere le vacanze all’aria aperta, senza impattare sull’ambiente e riducendo eventuali costi di pernottamento. Infatti, per intraprendere quest’attività, basterebbe soltanto munirsi dei classici attrezzi da trekking e delle immancabili tende da campeggio. Queste sono perfette per accamparsi, ripararsi dalla pioggia, dal vento e dal caldo, o per dormire in tranquillità.

Tuttavia, uno dei problemi più ostici da risolvere riguarda proprio la loro pulizia. Nel corso dell’articolo cercheremo quindi di capire come pulire al meglio le tende da campeggio, eliminando anche i cattivi odori.

Puliamo le tende da campeggio non usando l’aceto ma questo speciale detergente che elimina anche la muffa

Le tende da campeggio, come ben sappiamo, sono composte da vari elementi. Infatti abbiamo:

un telo esterno, in genere impermeabile, che funge da copertura;

un telo interno in tessuto;

un catino, che serve ad isolare la tenda dal terreno;

dei pali flessibili, in alluminio o ferro, che servono a mantenere la struttura in piedi.

Tralasciando i pali, le parti più difficili da trattare sono proprio quelle in tessuto. Infatti, essendo molto delicate, sono anche più facilmente esposte a sporcizia, polvere e muffe che tendono a far puzzare il tessuto, compromettendone anche la tenuta. Pensando di fare una cosa giusta, per pulire questi tessuti molti utilizzano l’aceto bianco, o di alcol, insieme all’acqua. Questa soluzione, però, non è sufficiente ad eliminare eventuali tracce di muffa semplicemente perché non ha le proprietà chimiche giuste.

Un detergente fai da te davvero speciale

Quindi, per una pulizia profonda di tutta la tenda, bisognerebbe utilizzare altri prodotti efficaci. In questo senso, una soluzione molto efficace potrebbe essere quella di preparare a casa una sorta di candeggina fai da te. Per farla avremo bisogno di:

150 ml di acqua ossigenata;

350 ml di acqua distillata;

un cucchiaino di acido citrico.

Una volta mescolati tutti gli ingredienti, inseriamo la miscela all’interno di un flacone spray ed iniziamo a spruzzarla su tutta la superficie della tenda. A questo punto, con una semplice spugna, iniziamo a strofinare il tessuto, dopo di che lasciamo agire. Trascorsi circa 30 minuti dall’applicazione, passiamo un panno in microfibra leggermente umido e poi stendiamo la tenda all’aria aperta, possibilmente al sole. Quindi, puliamo le tende da campeggio bisogna effettuare tutti questi passaggi ed asciugare i tessuti in maniera uniforme. Solo così potremmo scongiurare la proliferazione della muffa e diminuire le probabilità di comprare ogni anno delle tende nuove.

Lettura consigliata

Il rimedio d’oro per smacchiare tovaglie e canovacci ingialliti in una sola mossa e senza candeggina