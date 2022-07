Ci fa impazzire la donna Scorpione, anche se mente o ci ignora

A fare la lista delle donne famose che sono del segno dello Scorpione già si possono capire molte cose. La seducente Demi Moore, la prorompente Katy Perry, la talentuosa Emma Stone. E poi lei, Julia Roberts, eterna, affascinante, combattiva e provocante.

Un appuntamento con una donna dalla grande personalità, con una donna Scorpione, è una vera e propria sfida. Informate su tutto, ciò che va di moda e ciò non lo è, gli ultimi trend, le conversazioni più attuali, gli eventi mondani più in vista. Impossibile stare dietro a questo segno vulcanico.

Eppure, lo Scorpione è un segno d’acqua che dovrebbe essere calmo e riflessivo. La donna Scorpione affascina, nasconde misteri, seduce e non ama che il proprio partner sia uguale a lei. Potrebbe essere propensa a nascondere una doppia vita e allo stesso tempo a essere estremamente vendicativa nel caso in cui venisse tradita.

Il risvolto della medaglia

Se ci chiediamo perché ci fa impazzire la bellezza della donna Scorpione, non conosciamo la sua complessità. A parte l’aspetto fisico che ci sovrasta, il suo fascino sta proprio nell’alone di mistero che è in grado di crearsi intorno. Quando usciamo con una donna Scorpione, vorremmo subito avere un altro appuntamento. Ma lei potrebbe essere sfuggente.

Se si innamora, fa sentire la persona che ha accanto come la più fortunata del Mondo, quando viene tradita è vendicativa, dall’esterno tutto questo potrebbe essere incomprensibile. La donna Scorpione può dare molto al suo partner e allo stesso tempo essere molto generosa con un secondo amore nascosto.

Quando c’è una situazione che non quadra, dietro c’è quasi sempre una menzogna. Potrebbe essere, poi, molto dura con noi in un momento di tranquillità. Il carattere apparentemente docile potrebbe diventare improvvisamente arcigno. Una bugia terribile potrebbe nascondersi dietro alcuni comportamenti.

Sono pochi i limiti che questo segno sa mettersi, si tratta quasi sempre di persone istintive e spericolate da cui potremmo essere travolti.

Ci fa impazzire la donna Scorpione, anche se mente o ci ignora

Innamorarsi di una donna Scorpione è un’avventura. Lei pretende che la storia vada sempre al massimo, pretende la perfezione nell’affinità di coppia, sia fisicamente, che mentalmente, che spiritualmente. Se ci ignora, non significa che stia pensando di lasciarci. Ci sta insegnando che abbassare la guardia, sedersi sugli allori, dare la storia per scontata, potrebbe essere una grave mancanza.

Lei non ama che qualcuno la trascuri, non lo perdonerebbe, quindi fa a noi ciò che noi non dobbiamo assolutamente fare con lei. La donna Scorpione è perentoria e diretta, ma abituarsi a queste caratteristiche potrebbe farci soffrire.

Sono del segno dello Scorpione le persone da cui non ci aspetteremo un tradimento all’interno della coppia, eppure quando avviene ci chiediamo perché eravamo così sicuri di noi. La donna Scorpione è destabilizzante e noi ce ne innamoriamo proprio per questa insicurezza di non riuscire mai a conquistarla definitivamente.

