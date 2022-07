L’estate è la stagione del sole e delle vacanze. In questi mesi, curiamo maggiormente il nostro aspetto esteriore e certamente le mani sono un biglietto da visita da non trascurare. Anche una semplice manicure ben fatta e per nulla appariscente ci regalerà un aspetto più elegante e raffinato. Spesso con il passare degli anni alcune donne hanno paura di osare con le nail art temendo di apparire volgari o fuori luogo. Con l’estate la nostra pelle si abbronza e le unghie possono aiutarci a mettere in risalto il nostro incarnato. In estate, i colori che conquistano maggiormente sono quelli fluo, perché creano un contrasto con la pelle che fa risaltare l’abbronzatura. Tuttavia, se vogliamo distinguerci ed essere sempre alla moda possiamo scegliere colori diversi e stupendi. Oggi con questo articolo sveleremo le nail art che stanno spopolando e che sono diverse dalla solita e banale french manicure.

3 favolose nail art e colori di tendenza nell’estate 2022 per unghie eleganti anche a 50 anni senza french e fluo

Il fascino dei colori fluo in estate è indiscusso, ma se vogliamo essere originali e sfoggiare unghie di tendenza dobbiamo provare il bianco gesso. Le unghie di colore bianco gesso sono un vero e proprio must have. Si adattano con ogni tipo di outfit e non c’è colore che esalti la pelle abbronzata più del bianco. Possiamo scegliere la forma che vogliamo e magari arricchirla con una nail art molto basic su una sola unghia.

Un altro colore che dominerà la stagione estiva è l’arancione. Possiamo sceglierlo della tonalità che preferiamo, ma l’arancione si rivelerà la scelta più adatta per apparire con eleganza, stile ed originalità. Solare, energico e allegro questo colore mette in risalto il colore della nostra pelle.

Infine, non possiamo dimenticare il rosa. Questo colore così delicato si adatta ad ogni tipo di incarnato. Inoltre, essendo molto fine ed elegante possiamo sfoggiarlo anche su unghie lunghe e di ogni forma. Da sempre simbolo di femminilità e raffinatezza, con il rosa quest’estate non potremo sbagliare.

Oltre al colore

Quest’anno torna di moda il lettering. Si tratta di lettere e immagini stilizzate da applicare sulle unghie di ogni forma e colore. L’ideale sarebbe sfoggiare questa nail art su unghie color nude e lunghe per dare un maggiore contrasto, ma possiamo personalizzarla come vogliamo. Con il lettering possiamo lanciare un messaggio scrivendo una parola oppure sfoggiare un simbolo a noi molto caro e che vogliamo mostrare.

Un’altra tendenza sono le unghie gioiello. Adatte per chi ama apparire, consigliamo di scegliere questa nail art su unghie più corte e a mandorla. Potremo usare glitter e punti luce per impreziosire una o più unghie in base alle nostre preferenze.

Infine, la moda più recente ha lanciato le unghie sfumate. Si tratta di una macchia di colore al centro dell’unghia che viene poi sfumata verso l’esterno anche con altre nuances. Scegliamo colori freschi ed estivi come il blu e il fucsia in tutte le loro sfumature. Questa nail art è perfetta per chi vuole farsi notare. Con queste 3 favolose nail art e colori di tendenza non potremo sicuramente sbagliare.

