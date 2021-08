Ci sono tanti cibi che amiamo, ma sappiamo anche che fanno male. Ad esempio, i dolci oppure i fritti, sono spesso deliziosi ma vanno mangiati in dosi contenute. Altri ancora, come la carne rossa, andrebbero parzialmente sostituiti con alternative più sane.

Ci sono, poi, degli alimenti che crediamo essere piuttosto salutari, ma in realtà possono nascondere insidie non indifferenti. Oggi ne vedremo alcuni e scopriremo che molti consumano questi cibi senza sapere che possono portare gravi malattie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il componente che può essere dannoso

Consigliamo a tutti di stare attenti ai cibi che contengono molto sodio, il cui consumo eccessivo può essere pericoloso. Ci sono tanti sintomi che ci indicano che stiamo mangiando cibi con un contenuto di sale troppo elevato. Tra questi, abbiamo un aumento della sete, ritenzione idrica, gonfiore delle dita e soprattutto ipertensione.

Una dieta troppo salata, quindi, ci espone a serie malattie cardiovascolari, che ricordiamo essere tra le principali cause di morte in Italia.

Molti consumano questi cibi senza sapere che possono portare gravi malattie

Secondo le analisi del Center for disease control and prevention americano, sono tanti i cibi che ci espongono a rischi. In particolare, consigliamo di fare attenzione ad alimenti come il tacchino o il pollo. Essi sono carni bianche, quindi ci possono sembrare privi di grandi rischi, a differenza della carne rossa.

Invece, anche loro hanno un problema, ovvero l’alto contenuto di sodio. In particolare, la carne bianca di origine industriale è quella che contiene più sale. Insomma, consigliamo moderazione anche quando si consumano questi alimenti. Altre fonti di sodio da non sottovalutare sono il pane e la pizza.

Se gli alimenti di cui abbiamo parlato sono una parte importante della nostra dieta, è bene che ci rivolgiamo ad un medico per capire se ne stiamo consumando troppi. Inoltre, è bene cercare di consumare soprattutto cibo biologico e limitare quello industriale.