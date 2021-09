Con l’arrivo dell’autunno, tante cose stanno cambiando. Innanzitutto, stiamo tornando ai ritmi normali di vita dopo le vacanze estive. Il clima, poi, inizia a farsi più brutto e questo ci spinge a stare in casa più spesso.

Certo, gli esterni continuano a essere importanti, ed è bene trovare qualche pianta che abbellisca il giardino d’autunno, però, è chiaro che passiamo molto meno tempo fuori. Quindi, la nostra attenzione si rivolge all’interno dell’abitazione, per scovare problemi e fare pulizie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Passando più tempo in casa, poi, i lavori da fare si accumulano, quindi è bene fare una lista da seguire regolarmente, che comprenda tutte le pulizie necessarie. Oggi ne vediamo alcune che, a volte, molti potrebbero ignorare, in modo da passare un autunno confortevole e prepararsi già in parte all’inverno.

Stiamo attenti, quindi, non dobbiamo assolutamente dimenticare i fondamentali lavori di casa da fare a settembre. Scopriamo quali sono.

Ecco cosa dobbiamo fare

Iniziamo preparandoci alla caduta delle foglie. Queste possono intasare le grondaie e quindi causare disastri quando piove. L’ultima cosa che vogliamo è avere la casa allagata a causa di un intasamento. Quindi, rimuoviamo regolarmente le foglie che cadono nelle grondaie e controlliamo il corretto drenaggio di queste ultime.

Ricordiamoci, inoltre, che l’autunno è il momento perfetto per prepararsi per i mesi più freddi. Quando il clima inizia a cambiare, è il momento di preparare la casa prima che arrivino davvero le basse temperature. Quindi, controlliamo l’isolamento termico di porte e finestre e, ovviamente, assicuriamoci che il sistema di riscaldamento funzioni bene.

Non dobbiamo assolutamente dimenticare i fondamentali lavori di casa da fare a settembre

Se abbiamo la fortuna di avere un camino, dobbiamo farlo controllare, prestando particolare attenzione alla canna fumaria. Discorso simile se abbiamo una stufa: controlliamola e assicuriamoci che non abbia problemi ai tubi. Ovviamente, oltre al controllo è anche bene pulirli a fondo.

Poi passiamo alla manutenzione di uno strumento molto utile d’estate: le zanzariere. Assicuriamoci che siano in buone condizioni e rimuoviamole, specialmente se ci troviamo in una zona dove le intemperie possono danneggiarle. Se non possiamo toglierle, perlomeno controlliamo che restino pulite e scorrano bene. Insomma, anche se non le usiamo, rendiamole parte della nostra routine di pulizia autunnale.

Molti di questi lavori possono essere difficili e anche un po’ pericolosi. Per questo consigliamo di chiamare un esperto, per assicurarsi di non farsi male o causare danni inutili alla casa. Per cui, prendiamo in mano la lista di lavori da fare e decidiamo quali fare noi e quali, invece, richiedono l’intervento di un tecnico.