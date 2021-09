La stitichezza è uno dei problemi più comuni che riguarda l’intestino e che affligge molti italiani. Difficoltà nell’evacuazione, pancia gonfia, dolori addominali, meteorismo. Sono solo alcuni sintomi legati a questa fastidiosa e dolorosa patologia.

In molti casi la stitichezza non è determinata da una condizione specifica, ma sappiamo che una scorretta alimentazione povera di fibre, uno scarso apporto di acqua e la mancanza di attività fisica, possono rallentare il movimento intestinale.

Per curare e combattere la stitichezza possiamo utilizzare dei farmaci o ricorrere a dei rimedi naturali. Ad esempio, per combattere stitichezza al mattino e insonnia la sera basta solo il succo di questo frutto.

Un toccasana per pelle e capelli ma quest’olio cura anche stitichezza e pancia gonfia

Non solo alimentazione corretta, acqua e attività fisica, ma possiamo aiutare il nostro intestino utilizzando un olio vegetale. Parliamo dell’olio di ricino, estratto dai semi della pianta del ricino, (Ricinus Communis), originaria dell’Africa tropicale. Si tratta di un prodotto dalla consistenza molto densa, dal colore giallo paglierino e dal sapore molto forte e poco gradevole.

L’olio di ricino è molto utilizzato soprattutto nell’industria cosmetica per la produzione di prodotti per il viso, creme per le mani e balsami per capelli.

Infatti, grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive aiuta ad allungare le ciglia, nutre unghie e cuticole, rende la pelle tonica e dona luminosità ai capelli.

Quindi un toccasana per pelle e capelli ma quest’olio cura anche stitichezza e pancia gonfia. Infatti, non tutti sanno che l’olio di ricino è un ottimo lassativo naturale che agisce in caso di stipsi occasionale e irregolarità intestinale. Un olio stimolante che offre una rapida soluzione e dona sollievo.

In realtà, oggi l’olio di ricino è poco utilizzato, perché la sua azione è molto drastica e il suo sapore poco gradevole. Si ricorre a questo prodotto solo in alcuni casi come liberare l’intestino prima di un intervento chirurgico, prima del parto o per visite specifiche. Naturalmente sempre sotto consiglio medico.

Quando non usare quest’olio vegetale

Come abbiamo ribadito poc’anzi, l’olio di ricino è molto utile per la cura della pelle, dei capelli e per favorire il transito intestinale. Ma facciamo attenzione, perché è un rimedio molto drastico, quindi, prima di assumere quest’olio, è necessario rivolgersi al medico di fiducia. Inoltre, l’olio di ricino è sconsigliato in caso di allergia ad uno dei suoi componenti e può provocare vomito e dolori addominali.