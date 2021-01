La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come ottenere più volume per ciuffo e frangia con questi due segreti. Questi rappresentano due modi semplici per ottenere una piega impeccabile, utilizzando due strumenti comuni dell’hair care: un bigodino e un becco d’oca. Ecco come procedere.

Piastra e bigodino

Il primo metodo per ottenere una frangia o un ciuffo con maggiore volume prevede l’utilizzo di un bigodino. Questo è un trucco molto usato da tante celebrities, perché rappresenta un rimedio valido e sbrigativo. Il ciuffo diventa immediatamente più gonfio e l’effetto assai duraturo. Iniziare scaldando la piastra per lisciare i capelli. Il bigodino ideale è quello maxi, il cui diametro è pari almeno a 36 o 38 millimetri. In commercio, questi bigodini volumizzanti raggiungono anche diametri di ben 75 millimetri.

Basterà lisciare i capelli con la piastra verso il retro. Consigliamo, cioè, di afferrare ciuffo e frangia e di portarli verso la nuca, passandoli nella piastra lisciante. Avvolgere, poi, il ciuffo intorno al bigodino, seguendo la stessa direzione. Ovviamente maggiore sarà il tempo di posa, migliore sarà il risultato. È anche possibile sostituire la piastra con il phon e ottenere il medesimo risultato.

Becco d’oca

Bigodino e becco d’oca: più volume per ciuffo e frangia con questi due segreti di hair stylist. Il becco d’oca è una pinza allungata, il cui aspetto ricorda proprio il becco di un’oca. Premendo le due estremità finali, il becco si apre per pinzare i capelli. Consigliamo di prediligere un becco d’oca di una lunghezza e grandezza sufficienti a volumizzare i capelli in base alla propria lunghezza.

Afferrare, quindi, la prima ciocca da entrambi i lati del viso e portarli sulla testa, pinzandoli con il becco d’oca. Bisognerà creare come una piccola fontana sul capo e spruzzare poca lacca. A questo punto, puntare sulla ciocca il phon per una decina di secondi. Sfilare delicatamente il becco d’oca e spruzzare un altro po’ di lacca. Ecco piccoli trucchi di hair stylist utilizzati dalle celebrities per ciuffi e frange voluminosi.