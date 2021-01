In alcuni periodi dell’anno, come quello dopo le feste natalizie ad esempio, molti di noi cercano di rimettersi in forma e rimediare alle esagerazioni dei giorni precedenti. Ci sono tanti modi per buttare giù qualche chilo di troppo, o anche semplicemente per evitare di continuare ad ingrassare. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di inserire nella propria dieta alimentare ingredienti ipocalorici, ovvero che contengono poche calorie.

Nessuna rinuncia

Infatti se vogliamo ritrovare una forma fisica soddisfacente non per forza dobbiamo seguire diete impossibili che non fanno altro che rovinarci l’umore. Per non aggiungere il fatto che diete squilibrate ed eccessivamente rigide non fanno per niente bene alla nostra salute. Il modo migliore rimane infatti quello di mangiare abbastanza per avere energie, ma scegliere alimenti specifici. Cibi che, anche se magri, riescono comunque a dare sapore alle nostre giornate. A tal proposito, ecco uno dei formaggi più magri che esistano, ottimo per mille ricette.

Il quark

Il formaggio quark deriva dal latte caprino, ed è consumato moltissimo. Grazie alla sua struttura, si presenta come un formaggio molle quasi spalmabile, in questo senso simile alla consistenza della ricotta. Ciò che lo rende speciale però sono le calorie che presenta. Infatti parliamo di un formaggio la cui lavorazione è estremamente semplice, ed anche per questo si presenta come un alimento estremamente ipocalorico. Se infatti solitamente i formaggi li conosciamo tanto per la loro bontà quanto per la loro capacità di farci ingrassare, per il quark il discorso è diverso.

Parliamo addirittura di non più di sessanta calorie ogni centro grammi di prodotto, davvero pochissimo. Possiamo usarlo per moltissime ricette, soprattutto quelle che riguardano i dolci. Optando per il quark riusciremo a preparare dessert light, ma squisiti. È infatti un ottimo compromesso tra bontà e leggerezza. Ottimo per chi vuole mantenere la linea.

Dunque ecco uno dei formaggi più magri che esistano, ottimo per mille ricette.