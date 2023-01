Capelli grigi bellissimi anche a 50 e 60 anni con 5 semplici consigli per renderli più forti e sani

Con il passare dell’età è normale vedere i capelli bianchi e grigi comparire. Alcuni li coprono con la tinta, ma chi vuole un look più naturale deve stare ben attento. Questo perché i capelli grigi sono più delicati e devono essere curati con attenzione. Ecco 5 consigli da seguire assolutamente per renderli bellissimi e lucenti, anche con l’avanzare dell’età.

Con l’età non mancano i cambiamenti. Il nostro corpo fa molte trasformazioni e non mancano i problemi. La comparsa di rughe e i problemi fisici potrebbero essere tra questi. Un altro segno del passare del tempo, però, è sicuramente la comparsa di capelli grigi.

Molte persone decidono di coprirli con la tinta, ma alcuni optano per un look più naturale. Il colore, però, non è l’unica cosa che cambia. Infatti, i capelli iniziano anche a perdere di lucentezza, colore e densità, diventando più delicati. Per questo motivo prendersene cura è molto importante. Seguiamo questi consigli per curare al meglio la nostra chioma argentata.

Capelli grigi bellissimi anche a 50 e 60 anni se utilizziamo lo shampoo più adatto

Per prima cosa, dobbiamo assolutamente scegliere i giusti prodotti. Evitiamo il più possibile agenti chimici aggressivi che causano secchezza nel capello. Preferiamo degli shampoo delicati, per mantenere in salute la nostra cute. Una volta a settimana cerchiamo di utilizzare qualche prodotto detox a base di carbone. In questo modo i capelli saranno più candidi e il nostro cuoio capelluto sarà più in salute.

Il secondo importante step è detergere con attenzione. Il nostro shampoo quotidiano deve essere scelto con attenzione. I capelli grigi, infatti, potrebbero ingiallire a causa dell’accumulo di minerali dell’acqua o di prodotti. Anche sole e altri fattori come il calore potrebbero dare questo risultato. Per questo motivo scegliere uno shampoo viola potrebbe essere un’ottima idea per alleviare questo problema. Questo prodotto contrasta i toni gialli ed è specifico per capelli molto chiari.

Non dimentichiamoci di idratare i nostri capelli

Con l’età la chioma ha bisogno di molta più idratazione. Per questo motivo non dobbiamo fermarci solo allo shampoo, ma anche utilizzare una maschera idratante. Ce ne sono moltissime in commercio, ma possiamo anche crearne una in casa con pochi ingredienti economici. Applichiamola almeno due volte a settimana per essere sicuri di vedere i risultati. In questo modo, proteggeremo la nostra cute ed eviteremo la secchezza.

Attenzione al calore, il più grande nemico

I capelli grigi sono molto suscettibili ai danni ed è quindi importante non solo proteggerli, ma soprattutto rinforzarli. Potremo quindi avere capelli grigi bellissimi anche a 50 e 60 anni anche con la giusta cura delle radici. Non dobbiamo solo pensare a delle maschere idratanti, ma anche a dei prodotti che riparino la radice. Solitamente si tratta di balsami o maschere da non risciacquare e che aiutano a proteggere il capello dallo stress.

Infine, non dimentichiamoci di proteggere la nostra chioma nel caso in cui utilizzassimo il calore. Cerchiamo di evitare per quanto possibile la piastra e di utilizzare dei metodi alternativi. Se proprio non possiamo fare a meno di questi strumenti, però, dobbiamo assolutamente utilizzare un prodotto termoprotettore per proteggere il capello.