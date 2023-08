Vuoi imparare a ballare latino americano? Ecco quanto costa un corso di ballo di Salsa o Bachata

Alle feste in spiaggia eri goffo o veramente imbranata? Non ti preoccupare perché fai parte di una folta schiera di persone che non sono naturalmente portate per il ballo! Vuoi imparare a ballare latino americano?

Si può rimediare però ed iscriversi ad un corso di balli caraibici, latino americani oppure di danze standard. Se stai pensando di dare un’occhiata ai prezzi delle lezioni o dei corsi di ballo eccoti una piccola panoramica.

Vuoi imparare a ballare latino americano? Ecco cosa puoi spendere per un corso completo

Se anche tu hai il ritmo nelle vene ma è il problema è trasmetterlo ai muscoli, forse potresti valutare di iscriverti ad un corso di ballo. Ballare ha effetti positivi anche sulla postura, sull’umore e soprattutto sulla memoria. Un gruppo di ricercatori norvegesi dell’Università di Oslo ha riscontrato che se si ascolta una qualsiasi musica, la testa produce un’oscillazione involontaria di 7 millimetri in qualsiasi soggetto del campione dello studio. Al ritmo non si resiste dunque, ma diamo un’occhiata al panorama dei corsi di ballo.

Per prima cosa è bene valutare se la palestra o la scuola di ballo a cui ci si vuole iscrivere offra delle lezioni di prova gratuite. Solitamente infatti, è bene capire per quale tipo di ballo si è più adatti o comunque quale piace di più. I corsi più diffusi sono quelli di salsa cubana, bachata e kizomba. Le scuole di tango sono, invece, un mondo a parte. Le ASD ossia le Associazioni Sportive Dilettantistiche solitamente offrono prezzi inferiori rispetto alle scuole di ballo e molto spesso si appoggiano a strutture pubbliche come le palestre delle scuole.

Ad esempio in provincia di Bergamo un corso per principianti di Salsa e Bachata con 30 lezioni ha un prezzo di circa 270 €. In provincia di Milano troviamo prezzi abbastanza simili in quanto uno slot da 10 lezioni sempre per i due balli latini costa 100 €. A Roma un corso di salsa cubana ha un prezzo che si attesta fra le 30 e le 40 € al mese. Scuole di danza con tanti corsi fra cui scegliere in zona Tuscolano chiedono 45 € al mese con una lezione settimanale. Stessa cifra per i corsi a Napoli.

Le lezioni private, invece, con un insegnante dedicato costano di più. Con istruttori ed insegnanti certificati D.I.A. (maestro di Danza, certificato Danze Italia come dai protocolli d’intesa con Enti di Promozione Sportiva per il riconoscimento dal C.O.N.I.) il prezzo di una lezione varia fra le 35 e le 50 € all’ora.

Cosa serve per partecipare ad un corso di ballo?

Per quanto riguarda i corsi di primo livello non è mai previsto solitamente uno specifico abbigliamento ma basta una tenuta comoda. Una possibile richiesta degli insegnanti può riguardare le scarpe perché sono talvolta imprescindibili per eseguire i passi correttamente. Le scarpe da ballo da donna costano dalle 50 € in su ma su Amazon si possono trovare anche a 29 €.

Non è neppure obbligatorio avere un partner in quanto la scuola può comporre direttamente la coppia di ballo. Se invece ti piace ballare da solo scegli la Samba perchè si balla anche non in coppia.

Ecco dunque se vuoi imparare a ballare latino americano, i corsi e le lezioni quanto costano.

