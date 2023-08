I costi per la sterilizzazione di un cane: ecco quanti soldi servono 

Spesso occorre ricorrere alla sterilizzazione del cane, ma molti non sanno come funziona, perché farlo e quali sono i costi effettivi dell’operazione per il maschio e per la femmina.

Il cane è diventato l’animale domestico per eccellenza, anche se negli ultimi anni il gatto lo sta raggiungendo, almeno in Italia. Un aspetto che riguarda entrambi è la sterilizzazione. Gli esperti consigliano di effettuarla sempre in modo da evitare abbandoni e randagismo.

Non solo, con la sterilizzazione si possono scongiurare dei problemi di salute del cane, ad esempio. Ma quali sono i costi per la sterilizzazione di un cane? Molti non sono ben informati su questo argomento, non sanno come funziona e quanto si spende per questo intervento chirurgico.

Cercheremo di rispondere a queste domande per fornire tutte le informazioni che un proprietario di un cane ha bisogno. C’è differenza tra l’operazione ad un cane femmina e ad un cane maschio e anche il costo è differente.

Come funziona la sterilizzazione

La femmina può essere sterilizzata attraverso due procedure. La prima è la rimozione delle ovaie e si chiama ovariectomia. La seconda consiste nella rimozione di ovaie e utero ed è l’ovario isterectomia. In Italia si fa la prima, ma in altri paesi come l’Inghilterra è comune fare la seconda.

Per il cane maschio, invece, si parla di castrazione e vengono tolti i testicoli. In entrambe le operazioni, nel cane maschio e nel cane femmina, si procede alla rimozione dell’apparato riproduttivo. Questo avviene in anestesia totale ed è ormai un intervento di routine con un recupero breve e senza difficoltà.

I costi per la sterilizzazione di un cane: cosa cambia da maschio a femmina

Per il cane femmina abbiamo parlato di due procedure che si possono fare. La prima può costare dai 150 ai 300 euro, mentre la seconda compresa di utero può richiedere fino a 400 euro. A questi bisogna aggiungere spesso le analisi del sangue che può richiedere il veterinario. Di solito, hanno un costo che si aggira sui 50 euro.

Per castrare il cane maschio, invece, si va dai 180 ai 250 euro. Se le analisi pre-operazione hanno un costo a parte, nel costo dell’intervento chirurgico vengono inserite anche le visite prima dell’operazione e l’anestesia.

Questi dati sono indicativi e generali perché poi ogni clinica e ogni veterinario potrà applicare delle variazioni a questi costi. Gli esperti consigliano di effettuare sempre questa procedura perché il cane avrà soltanto benefici: meno rischio di malattie e una vita più lunga.