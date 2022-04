Con l’arrivo della primavera è normale sentirsi più stanchi e sonnolenti. Addirittura, c’è chi sperimenta sbalzi d’umore e difficoltà a concentrarsi. Diventa allora ancor più importante concedersi dei momenti di benessere e relax. Ciò non significa per forza dover trascorrere un weekend alle terme: ci si può anche coccolare nella tranquillità di casa propria. Vediamo come.

Un rimedio naturale che abbellisce il bagno

Le piante da tenere in bagno non solo abbelliscono l’ambiente, ma regalano dei benefici inaspettati: per esempio, una specie facile da coltivare aiuta a eliminare umidità e cattivi odori. Un altro aiuto prezioso verrebbe dall’eucalipto. L’olio essenziale che si ricava dalle foglie di quest’albero è noto come rimedio naturale. In particolare, si dice che avrebbe proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche e che sia amico della circolazione. Ma come si può godere di queste proprietà?

Fortunatamente, nel caso dell’eucalipto non c’è bisogno di coltivare un intero arbusto, ma solo di procurarsi qualche ramoscello e appenderlo nella doccia. È furbissimo il motivo per cui tanti lo fanno. Infatti, il vapore che si crea nella doccia fa sì che l’eucalipto diffonda il suo piacevole aroma in tutta la stanza. È sufficiente acquistare dal fiorista (o in alcuni supermercati) da tre a cinque rami della pianta. Basterà poi eliminare le foglie alla base dei rami, legarli con dello spago e fissare il mazzo al soffione della doccia.

Nel posizionarlo, dobbiamo accertarci che, una volta aperta l’acqua, le foglie non la ricevano direttamente, altrimenti si potrebbe rischiare di irritare la pelle. Insomma, appendere l’eucalipto nella doccia è semplicissimo. Ma a cosa serve?

È furbissimo il motivo per cui tanti mettono nella doccia un ramo di questa pianta che allontanerebbe anche gli insetti

Secondo l’aromaterapia, il profumo dell’eucalipto donerebbe ottimismo, energia e concentrazione. Fare una doccia immersi nell’odore di questa pianta è dunque un ottimo modo per iniziare la giornata con il buon umore. È un prezioso momento di relax che ci si può godere nella comodità di casa propria. Ma non è tutto qui. Tenere i rami di eucalipto nella doccia sarebbe anche utile per eliminare i cattivi odori dal bagno. Il profumo di eucalipto sarebbe inoltre sgradito agli insetti: perfetto, dunque, per chi vuole tenere lontane le zanzare o le temute mosche dello scarico.

Infine, non bisogna dimenticare che l’eucalipto è noto per le sue proprietà balsamiche e decongestionanti. Queste lo renderebbero un rimedio della nonna contro tosse e raffreddore. Fare la doccia respirando i vapori di eucalipto è dunque un vero e proprio momento di benessere.

