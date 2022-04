L’olivo è una bellissima pianta sempreverde, tipica delle zone mediterranee. Un arbusto secolare dalle origini antichissime e da sempre utilizzato a scopo alimentare. Un albero da frutto che proviene dalla Siria e dall’Asia Minore, ma ampiamente coltivato anche in Italia. Soprattutto nelle Regioni del Sud e del Centro.

L’olivo è una pianta molto particolare, formata da un tronco resistente, che assume, col tempo, delle strane forme. Le foglie sono piccole, lanceolate e di colore verde scuro. Il frutto è molto conosciuto e apprezzato da tutti. Formato da una parte carnosa e da un nocciolo legnoso e duro. Dalla sua polpa si ricava l’olio.

Qualche informazione in più

Gli oliveti sono una grande e preziosa ricchezza del territorio italiano. Di solito questa pianta viene coltivata a scopo alimentare, per la produzione dell’olio. Ma, se le condizioni sono favorevoli, possiamo anche coltivarla a scopo ornamentale in giardino. L’olivo è un albero molto resistente, ma per crescere sano e rigoglioso necessita di qualche attenzione particolare.

Uno dei fattori importanti per il suo sviluppo è la temperatura. Infatti, la pianta ha bisogno di un clima temperato e di estati molto lunghe. Questo per fare in modo che il frutto maturi nel modo migliore. L’olivo teme la forte umidità, i venti gelidi e necessita periodicamente di concimi a base di azoto e potassio.

Ecco come piantare l’albero di olivo in giardino grazie a questi consigli e trucchetti da veri vivaisti

L’impianto dell’olivo deve essere effettuato in primavera e dopo aver lavorato bene il terreno durante l’inverno. Quando si acquista una piantina, è necessario assicurarsi che sia sana, forte e che abbia almeno due anni. È importante posizionare l’olivo in una zona del giardino riparata dai venti freddi, ma ben esposta alla luce del sole. Prima di procedere al trapianto, dobbiamo necessariamente eliminare le erbacce e pulire il terreno.

Ora non ci resta che rimuovere l’albero dal vaso, facendo attenzione alle radici, e inserirlo nella buca precedentemente preparata. Utilizziamo un terreno asciutto, ben drenato e ricco di sostanze organiche. L’olivo non richiede molta acqua, ma necessita di irrigazioni costanti. Verifichiamo sempre che, tra un’innaffiatura e l’altra, il terreno sia perfettamente asciutto. Quindi, ecco come piantare l’albero di olivo per abbellire il nostro giardino e come prendersene cura per evitare che la pianta si secchi velocemente.

