Spesso si parla di moda e abbigliamento. Sul web e sui social, in generale, le influencer di tutto il Mondo sono diventate vere e proprie icone di stile. Moltissime, come Paola Turani, sponsorizzano diverse aziende di abbigliamento che, tutto sommato, hanno anche dei prezzi abbordabili. H&M è una di queste. Parte integrante di una catena di negozi, chiamata Inditex, in cui rientrano Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Uterqüe. Questi sono negozi di stile che accontentano le pretese di tutti i compratori. Dalle fasce di prezzo più elevate, fino ad arrivare a quelle più a buon mercato. Insomma, oggigiorno è molto semplice vestirsi alla moda senza dover spendere eccessivamente.

Comprare e vendere online

Inoltre, tutti questi negozi con le loro vetrine scintillanti, ormai, hanno messo a nostra completa disposizione anche i loro siti online. Con offerte lampo e consegna direttamente a casa, è diventata una sciocchezza fare shopping. Però, sulla scena della moda, esistono anche numerosi siti online o applicazioni dove è possibile acquistare vestiti praticamente nuovi, ma pagando la metà del loro valore. In questo articolo precedente, abbiamo parlato di come non farsi scappare le offerte migliori e di come possiamo diventare parte integrante di questa nuova catena di montaggio. Non solo acquistando online, ma anche vendendo i capi che non mettiamo più e che sono ancora in ottime condizioni.

È finalmente tornata di moda questa giacca che sarà la soluzione perfetta per primavera e estate 2022 perché renderà inimitabile qualsiasi capo

Ogni giorno si aprono davanti a noi una miriade di possibilità nel campo della moda. Ma oltre alle vendite e agli acquisti, sta tornando di moda un capo che sicuramente tutte abbiamo dentro l’armadio. Ed è possibile che non sia neanche di nostra proprietà. L’intramontabile bellezza della giacca di pelle, dei pantaloni a palazzo e dei dolce vita rimane indiscussa. E, in effetti, sia i pantaloni che i maglioni si abbinerebbero perfettamente con questo pezzo must, che sta tornando di moda negli ultimi tempi. Pensiamo ai nostri genitori o a noi stessi nella spudorata bellezza anni ’90.

Oltre alla permanente cotonata e ai tubini neri, era in voga uscire con le spalle, per così dire, “sollevate”. Le spalline si mettevano ovunque, sui vestiti, sulle camicie e addirittura sulle giacche. Anche gli uomini, per gli abiti da cerimonia soprattutto, usavano le spalle foderate. E queste giacche stavano bene davvero con tutto. Con un jeans per un’eleganza diurna, con un vestito per le primavere più soleggiate. Di ogni colore e fantasia.

Ecco, vorremo forse dire che non abbiamo una giacca anni ’90 nel nostro armadio? Questo pezzo d’abbigliamento è un cult, un must del vestiario. Non importa che fisico abbiamo, perché, a differenza di alcuni capi, questo ha la lunghezza perfetta per ogni gamba. È finalmente tornata di moda questa giacca con le sue spalline e, anche i più scettici, dovranno ricredersi.