Queste aziende pubbliche danno un’opportunità di lavoro per 56 assunzioni a tempo indeterminato per chi si candida entro il 24 marzo

La Gazzetta Ufficiale n. 15 si è rivelata ricca di concorsi pubblici interessanti. Ad esempio abbiamo visto quali sono i requisiti e i termini di partecipazione ai 50 posti resi disponibili dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. In questa sede analizziamo invece i 4 bandi pubblicati dall’Azienda Zero di Padova (AZP), i cui estratti sono apparsi sulla Gazzetta di venerdì 22.

Precisiamo che le selezioni vengono svolte da AZP unitariamente ai soli fini procedurali. Le future assunzioni, infatti, fanno riferimento alle varie aziende sanitarie venete interessate ai bandi che adesso presentiamo. Sintetizziamo i passaggi chiave delle nuove selezioni in corso.

Le figure professionali messe a concorso

I profili ricercati tramite questi 4 concorsi riguardano le seguenti figure:

n. 3 posti di dirigenti medici, disciplina di medicina nucleare;

n. 23 posti di dirigenti medici, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;

n. 23 posti di collaboratori professionali sanitari (tecnico della riabilitazione psichiatrica);

n. 7 posti di dirigenti medici, disciplina di radioterapia.

Nel complesso, queste aziende pubbliche danno un’opportunità di lavoro per 56 posti ad altrettanti candidati vincitori di concorso. I bandi prevedono delle riserve di posti a favore dei volontari delle FF.AA. e sono tutti a tempo indeterminato. Infine, per i dirigenti medici gli avvisi prevedono anche il rapporto esclusivo.

Requisiti di ammissione

Diamo uno sguardo ai requisiti di ammissione ai concorsi, che si dividono tra quelli specifici e i requisiti generici. Quest’ultimi sono trasversali ai vari bandi e prevedono anzitutto il possesso della cittadinanza italiana, incluse le altre categorie indicate agli avvisi. Inoltre è richiesta l’idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche dei profili professionali ricercati. Infine occorre avere un’età inferiore a quella prevista dall’ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

Infine, non possono partecipare gli esclusi dall’elettorato attivo e i dispensati o allontanati o licenziati da un pregresso impiego presso la P.A.

Passiamo adesso ai requisiti specifici di partecipazione alle selezioni. Nel caso dei dirigenti è richiesta anzitutto la laurea in Medicina e l’iscrizione all’Albo. Infine occorre la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (o equipollente) o l’iscrizione almeno al terzo anno del corso di specializzazione.

Ai collaboratori professionali è richiesta la laurea (o il diploma universitario) in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica ed iscrizione al relativo Albo.

La partecipazione ai concorsi è subordinata al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, di 15 euro a favore di AZP.

Le istanze andranno prodotte solo online tramite la piattaforma disponibile sul sito istituzionale. Sarà sufficiente accedere al portale e registrarsi con le proprie credenziali e procedere alla compilazione del modulo elettronico. I singoli avvisi dettagliano quali documenti allegare alla domanda, da scannerizzare e allegare all’istanza. Le domande dovranno pervenire entro il 24 marzo.

I bandi prevedono eventuale preselezione a seconda del numero delle istanze pervenute. Le prove di esame, invece, si snodano in tre passaggi: una prova scritta, una pratica e una orale.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dubbi del caso.

