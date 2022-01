Vendere i nostri vestiti online non è mai stato così semplice e completamente gratuito

Oltre a Vestiarie Collective, Depop e Zalando, Vinted è una delle applicazioni per vendere oggetti, abbigliamento, accessori e scarpe online. Uno dei primi siti online per uso di articoli usati, conta ormai 45 milioni di utenti. Al suo interno si possono trovare cose di ogni marca e tipo. Dai capi più spartani a quelli più brandizzati. È possibile acquistare e vendere in tutta sicurezza e, soprattutto, in tutta Italia. Basta semplicemente un click. Ma come si può creare un account e soprattutto come capire quali sono le spese da affrontare? Ci sono delle spese vive per noi acquirenti/venditori?

Vediamo come creare un account e cominciare ad acquistare

L’applicazione è immediatamente disponibile sia per Android sia per iPhone, completamente gratuita. Una volta scaricata sul telefono potremo iniziare subito ad esplorarla semplicemente accedendo con Facebook o Google. In questo modo potremo inserire automaticamente il nostro nickname e la nostra mail. Nessun’altra informazione verrà condivisa senza il nostro consenso. Le possibilità a nostra disposizione sono di avere followers o seguire a nostra volta persone all’interno dell’app. Per iniziare ad acquistare basterà andare sulla home e scegliere i filtri.

Donna, uomo, magliette, oggetti per la casa, scarpe numero 38. Insomma, quello di cui abbiamo bisogno lo possiamo trovare con una ricerca mirata e a nostra immagine. Una volta scelto il prodotto possiamo pagare con carta, Apple pay o Saldo Vinted. Il Saldo Vinted non è altro che un fondo dato da vendite che abbiamo fatto in precedenza. In questo modo se vendiamo possiamo anche acquistare un nuovo prodotto con i soldi incassati. Chattiamo con il proprietario del prodotto, così potremo subito capire se è una persona affidabile. E poi, compriamo. Al Checkout potremo vedere subito la data di consegna e verremo avvisati una volta partita la spedizione. È possibile anche tracciare il pacco direttamente dall’app.

Vendere i nostri vestiti online non è mai stato così semplice e completamente gratuito

Se, invece, vogliamo provare a vendere le cose che non usiamo più la procedura sarà altrettanto facile. Basterà cliccare su “vendi”. Carichiamo la foto del nostro prodotto fatta direttamente con il nostro telefono e scriviamo di cosa si tratta. Rendiamo appetibile il nostro capo, facciamo una bella foto con la luce giusta e descriviamo con specifiche di qualità. Scrivere quanto lo abbiamo usato può aiutare a far capire all’acquirente in che stato è il prodotto, la foto lo farà innamorare immediatamente. Una volta confermato l’acquisto, dovremo impacchettarlo e spedirlo. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente, quindi per noi la procedura è completamente gratuita. Sarà lui a scegliere come spedirlo.

Per esempio, con etichetta prepagata di Vinted scegliendo tra UPS, Poste Italiane o BRT. Oppure direttamente a mano se ci troviamo nella stessa città. Non esistono commissioni, quindi il ricavato è tutto nostro. Potremo verificare il pagamento sul Saldo Vinted. Potremo lasciare i soldi sull’app e iniziare a comprare o spostarli direttamente sulla nostra carta di credito per averli liquidi. Vendere i nostri vestiti online non è mai stato così semplice e completamente gratuito. Proviamola subito, magari facendo attenzione ai colori dei capi che scegliamo di comprare ed indossare. Oppure vendiamo quel dettaglio che in realtà non ci è mai piaciuto veramente.