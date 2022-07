Credenze e leggende metropolitane fanno parte della nostra vita e probabilmente sarà sempre così.

Quasi tutti sappiamo che la maggior parte sono soltanto dicerie a cui non dover credere, ma ci facciamo comunque influenzare da superstizioni e convinzioni popolari.

Alcune storie e credenze esistono da anni e anni e sono così famose da avere oltrepassato i confini nazionali.

Tante riguardano il cibo, altre le relazioni d’amore e altre ancora gli accessori che indossiamo.

Oggi ci vogliamo concentrare proprio su quest’ultima categoria, parlando di una leggenda che forse in pochissimi conoscono.

È noto a chiunque dove si mettono gli anelli e quale sia il messaggio inviato in base alla loro posizione sulle dita, ma attenzione. Infatti, sembra che gli anelli non siano gli unici accessori con questa caratteristica particolare.

Anche la cavigliera, di cui abbiamo tanto parlato a proposito degli accessori più in voga del periodo estivo, richiede una piccola accortezza prima di indossarla.

Vediamo perché e quale leggenda si cela dietro alla sua posizione a destra o a sinistra.

Pochi sanno che indossato a destra e a sinistra questo accessorio invierebbe un messaggio diverso ai nostri interlocutori

La cavigliera ha una storia lontana, risalente addirittura alla lontanissima età del bronzo e la sua diffusione riguarda l’Europa e soprattutto l’Asia.

Inoltre, si narra che gli Egizi la usassero per mostrare il proprio stato sociale, evidenziando la loro ricchezza al resto della popolazione.

Oltre alla sua origine, esiste una leggenda secondo cui la cavigliera si debba posizionare a destra o a sinistra a seconda della situazione sentimentale. A sinistra, notoriamente il lato del cuore, indicherebbe che la persona è impegnata, mentre a destra si invia il messaggio esattamente opposto.

Conoscere alcune dicerie risulta simpatico e perché no, forse anche curioso, ma occhio a non prenderle per oro colato.

Siamo liberi di indossare la cavigliera dove preferiamo, indipendentemente dal nostro status sentimentale e dalle credenze popolari. In fondo, ciò che più interessa è sfoggiare un bel paio di sandali aperti e parte delle gambe finalmente abbronzate dopo aver preso il sole.

In tessuto, in metallo, in argento o come preferiamo, troviamo tantissimi modelli in commercio, ideali anche per un piccolo regalo.

Pochi sanno che indossato in questi due modi l’accessorio dell’estate invierebbe segnali diversi, ma ricordiamoci che si tratta pur sempre di credenze popolari.

Approfondimento

Torna dagli anni ’90 l’accessorio trendy dell’estate che risalta piedi e polpacci e si adatta ad ogni situazione