Fra i prodotti di pulizia presenti nelle nostre case possiamo notare sempre più la presenza di questo prodotto che sta facendo notizia. Infatti è di moda per il bucato e le pulizie di casa ma è un prodotto rischioso da sostituire con questo più efficace e sicuro.

Un prodotto abbastanza universale

In passato affiancato all’unico pezzo di sapone s’era aggiunto un prodotto che funzionava per le varie pulizie e faccende domestiche. Le nostre nonne probabilmente ricordano ancora il borace.

Oggi c’è chi lo utilizza per varie pulizie, come per allontanare formiche e scarafaggi, prestandosi a diversi usi. Tuttavia bisogna sempre ricordare che il nostro corpo assorbe dall’ambiente una quantità enorme di sostanze tossiche e di allergeni. Per questo l’Europa corre ai ripari e protegge i consumatori con una legislazione guida.

La normativa europea

Oggi si discute molto sul borace e se sia un prodotto sicuro o meno. Tuttavia essendo un derivato del boro bisogna usarlo sempre la massima attenzione. Il borace nella normativa europea, ribadita nel 2019, è considerato un prodotto di categoria 1B, per cui ritenuto potenzialmente nocivo per la fertilità e per il feto. È anche sospettato di essere un interferente endocrino e un irritante per la pelle e per gli occhi.

Sicuramente conviene seguire i consigli europei, proprio a causa della grande presenza nell’ambiente di altre sostanze tossiche e allergeniche. Da tener fuori della portata dei bambini e delle donne in stato di gravidanza.

È di moda per il bucato e le pulizie di casa ma è un prodotto rischioso da sostituire con questo più efficace e sicuro

Un prodotto alternativo al borace e molto efficace è il percarbonato di sodio. Rispetta l’ambiente e non ha alcuna conseguenza negativa sulla persona. Efficacissimo per il bucato in lavatrice perché libera ossigeno, igienizza e smacchia i capi di lavaggio. Si può usare anche per le pulizie della casa, sui pavimenti, superfici e vetri. Per pulire la lavatrice e la lavastoviglie, efficace anche con stoviglie e piatti. Insomma un prodotto davvero innocuo e universale, un ottimo sostituto del borace.