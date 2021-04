I dadi in commercio non sempre sono sinonimo di affidabilità e qualità. Mentre un dado preparato in casa offre delle garanzie maggiori di uno acquistato. Ecco allora come preparare a casa un dado gustoso e naturale per risotti e minestre migliore di quelli in commercio.

I vantaggi di un dado casalingo

Preparare a casa il proprio dado significa prima di tutto far spazio alla qualità e alla sicurezza. Nei dadi in commercio, a parte quelli biologici, spesso si possono trovano degli additivi come il glutammato, esaltatori di sapidità, conservanti che non sono esattamente salutari. La possibilità invece di scegliere le verdure e di seguire i processi di preparazione, ci permettono dei risultati di grande qualità.

Lo strumento ideale

Per asciugare le verdure dall’acqua, passaggio fondamentale per preparare un buon dado, è necessario un essiccatore. Tuttavia in mancanza si può utilizzare il fornetto elettrico o il forno della cucina. È importante eliminare tutta l’acqua dalle verdure perché così siamo sicuri che non si formeranno le muffe. L’essiccatore ha il vantaggio di poter lavorare lungamente, a temperature basse e con costi veramente contenuti.

Ingredienti

Possiamo scegliere le verdure che più ci piacciono, ma quelle di base sono:

700 gr di carota;

500 gr di cipolla;

700 gr di sedano;

700 gr di zucchine;

3 spicchi di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 rametto di rosmarino.

Come preparare a casa un dado gustoso e naturale per risotti e minestre migliore di quelli in commercio

Si lavano e si tagliuzzano le verdure, si puliscono aglio e cipolla, e si mettono nell’essiccatore appoggiate su carta da forno, per 10 ore a 42 gradi. Oppure al forno alla temperatura minima, se di 70 gradi per 8 ore. Man mano che le verdure sono pronte si tirano fuori. Si triturano con prezzemolo e rosmarino e si passano al mixer o al frullatore così da ottenere una specie di polvere granulare.

La preparazione è terminata e non resta che conservare il dado granulare in un barattolo in vetro a chiusura ermetica. Per l’uso si calcolerà un cucchiaio di polvere di dado ogni litro di acqua. Si potrà subito notare la differenza e la qualità del sapore.

