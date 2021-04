Saremmo davvero soddisfatti dal risultato che daranno questi due prodotti di origine naturale, che possono anche utilizzarsi per la loro efficacia sia nel lavaggio dei panni come della casa. Ecco allora il modo nuovo per lavare il bucato e la lavatrice con due efficacissimi ingredienti naturali.

Perché si dice fare il “bucato”?

Ci siamo mai chiesti come mai si usi in Italia l’espressione “fare il bucato” per indicare il lavaggio dei panni? Ebbene le nostre bisnonne lavavano i panni mettendoli in acqua bollente insieme alla cenere.

Poi mettevano il tutto in una tinozza di legno che al fondo era chiusa con un tappo di sughero, lasciandoli per un’ora. Poi levavano il tappo e sciacquavano alla fontana i panni. Proprio il sistema del buco nella tinozza ha dato origine all’espressione di “fare il bucato”.

Il modo nuovo per lavare il bucato e la lavatrice utilizzando questi due efficacissimi ingredienti naturali

Per un bucato in lavatrice perfettamente pulito e igienizzato basta aggiungere due ingredienti la cui efficacia riguarda sia la lavatrice sia il bucato. Il percarbonato di sodio e il bicarbonato di sodio sono ingredienti naturali e molto adatti anche per le pulizie della casa.

Oltre a igienizzare daranno ai panni quel classico candore molto ricercato. Il percarbonato libera ossigeno attivo e aiuta ad eliminare le macchie, mentre il bicarbonato fissa i colori e fa risplendere i bianchi. Questi due prodotti avranno una forte azione igienizzante e pulente anche sul cestello della lavatrice, eliminando la formazione di muffe e batteri.

Modo di utilizzo

Si possono acquistare facilmente nei negozi di casalinghi. Per il bucato basta aggiungere al detersivo di lavaggio, mezzo cucchiaio di percarbonato e di bicarbonato direttamente nella vaschetta. Poiché i detersivi chimici sono aggressivi per l’ambiente, si consiglia di utilizzare dei detergenti naturali come il sapone di Marsiglia oppure dei detergenti ecologici. Avremo in questo modo un lavaggio a zero impatto sull’ambiente circostante e un effetto pulente e igienizzante sia sul bucato dei panni sia sulla stessa lavatrice.

Se in cucina avessimo il problema d’eliminare aloni e macchie dalle pentole, ecco il consiglio giusto che ci vuole.