L’autunno è una stagione che non modifica solo la natura che ci circonda ed il clima, ma anche le nostre abitudini. In cucina, infatti, bisogna abbandonare tutti quei piatti dolci e salati che di solito ci accompagnano durante l’estate. Ora invece è tempo di preparare pietanze calde ed avvolgenti, che possano compensare le temperature esterne più basse.

Una ricetta tipica dell’autunno è la torta di mele, un dolce perfetto da mangiare a colazione. Tuttavia, anche se all’apparenza potrebbe sembrare una torta semplice da realizzare, in realtà nasconde delle insidie. Infatti, saltare anche uno dei passaggi che stiamo per elencare, potrebbe compromettere la buona riuscita della ricetta.

Per una torta di mele soffice e deliziosa, ecco i segreti dei pasticcieri da copiare subito

Un errore molto comune, che spesso viene fatto senza pensarci, è quello di non togliere la buccia delle mele prima di inserirle nell’impasto. Invece, per questa ricetta sarebbe meglio eliminarla, perché la sua durezza stonerebbe con la morbidezza della torta.

Per chi non ama sprecare nulla, possiamo riutilizzare le bucce delle mele in altri mille modi, sia in cucina che in giardino.

Rimanendo sempre nell’ambito delle mele, vi è un altro passaggio che molti saltano. Soprattutto chi è alle prime armi, infatti, potrebbe non sapere che prima di inserire le mele nell’impasto, queste vanno macerate.

Questo processo è fondamentale se si vuole dare alla torta un sapore davvero memorabile.

Dopo aver tolto la buccia e tagliato a spicchi le mele, basterà inserirle in una ciotola con zucchero di canna e succo di limone. Dopo circa 20 minuti saranno morbide e super saporite.

Basta solo la farina?

Fra gli errori più frequenti, anche questo dovuto magari all’inesperienza, vi è quello di affidarsi unicamente all’uso della farina 00.

In una torta umida come può essere quella alle mele, in realtà, è fondamentale mischiare la farina con una parte di amido di mais.

Questo ingrediente, che possiamo sostituire anche con la fecola di patate o la maizena, renderà anche la torta più soffice e morbida.

L’importanza degli aromi

Quindi, per una torta di mele soffice e deliziosa, ecco i segreti dei pasticcieri da copiare subito.

Tuttavia, un altro elemento importante da non sottovalutare è l’aggiunta degli aromi. Questo discorso vale un po’ per tutti i dolci, ma nella torta di mele potrebbe essere decisivo.

Fra le spezie che si possono utilizzare vi sono la cannella, le bacche di vaniglia, lo zenzero in polvere, oppure la noce moscata. Insomma, ci sono tanti modi per rendere più appetibile ed irresistibile questo dolce, ma alla fine tutto dipende dai gusti personali.

