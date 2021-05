Ecco l’irriverente serie TV che ha stregato America e Europa diretta da uno dei migliori registi al mondo

In questo ultimo periodo abbiamo passato molto del nostro tempo in casa. Qualcuno si è dedicato alla lettura, altri hanno imparato una nuova lingua ed i più si sono dilettati con la cucina.

Molti di noi, invece, hanno approfittato di questo periodo per rimettersi in pari con la maggior parte delle serie TV che avevano guardato sporadicamente.

Ma poco per volta che andavamo avanti ci siamo ritrovati ad aver visto quasi tutto di ciò che ci interessava. Nonostante i consigli dei nostri amici, non troviamo più titoli interessanti o avvincenti.

Ma niente paura perché stiamo per scoprire una delle più irriverenti e spiritose serie TV americane, diretta da uno dei più grandi registi di fama mondiale: Martin Scorsese. Sì, proprio lui che ha diretto “The Wolf of Wall Street”, “Shutter Island”, “Taxi Driver” e “The Irishman”.

Questa miniserie ci farà scoprire la figura dell’eclettica quanto sfacciata Fran Lebowitz: scrittrice ed attrice statunitense famosa soprattutto per aver iniziato la sua carriera scrivendo per il giornale di Andy Warhol.

Fran ci porterà, in soli sette episodi, alla scoperta della sua amata New York raccontandoci della sua vita negli anni della gioventù e delle differenze generazionali che sono sempre più ampie tra i giovani e tutti coloro che hanno assistito alle vere trasformazioni di questa meravigliosa città.

Ma non perdiamoci d’animo: non sarà affatto la classica docuserie noiosa. Troveremo in questa libera donna settantenne un carattere forte ed irriverente, con pochi filtri ma con una grossa intelligenza, in grado di passare da un argomento all’altro con estrema facilità. Non a caso è il secondo documentario sulla sua vita che Scorsese ha deciso di produrre!

Infatti, Fran Lebowitz ha sfruttato al meglio il suo senso dell’humor ed è riuscita a farne un vero e proprio lavoro: da una vita intera calca i palchi dei più prestigiosi teatri americani regalando ai suoi spettatori tante risate quante verità.

Una curiosità incredibile

Nonostante la pubblicazione del suo ultimo libro risalga ormai al lontano 1994, dopo il grande successo della serie che è sbarcata, su Netflix, sia in America che in Europa all’inizio del 2021, le case editrici hanno messo in ristampa tutti i suoi libri più famosi. La curiosità e la voglia di conoscere questa donna intellettuale di altri tempi ha smosso tutti i più alti vertici dell’industria editoriale.

Non stupiamo se, navigando sul web, incapperemo su alcune edizioni dei suoi libri. Chiunque ne possegga una copia originale sta arrivando a fare vendite da capogiro. Non è difficile trovare qualche prima edizione al modico prezzo di 500€!

Ecco, quindi, l’irriverente serie TV che ha stregato America e Europa diretta da uno dei migliori registi al mondo. Non ci resta che metterci comodi e guastarci questi momenti di sfacciata quotidianità.

