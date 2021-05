Ormai si fanno classifiche per qualsiasi cosa. C’è chi fa la classifica degli uomini più ricchi del mondo, chi la fa per i ristornati di pesce, di pizza e via dicendo. La FEE – Foundation for Environmental Education ha stilato la classifica delle migliori spiagge del 2021. Vediamo quali sono le top spiagge premiate con il famoso premio: la Bandiera Blu.

La classifica delle migliori spiagge d’Italia assolutamente da vedere secondo la FEE

Ovviamente la FEE tiene in considerazione molti fattori prima di assegnare la Bandiera Blu. Questo premia certifica la gestione ecosostenibile della zona. Insomma un premio veramente importante non solo perché certificato di qualità, ma anche perché è certificato di gestione responsabile delle zone verdi.

I vincitori secondo la FEE

Non esiste un solo vincitore ma ce ne sono molti. Infatti, le spiagge che hanno vinto la Bandiera Blu sono 416. Nella lista sono incluse anche spiagge di laghi, non solo quelle di mare. E, infatti, i laghi del Trentino-Alto Adige hanno vinto ben 10 bandiere. Ma, oltre ai laghi, che stanno diventando delle piccole oasi di relax, ci sono anche le spiagge di altre regioni d’Italia che stanno avendo grande successo.

La Liguria infatti sembra essere la Regione con più spiagge premiate con la Bandiera Blu. Al momento se ne contano 32. Al secondo posto, invece, c’è la spettacolare Campania, con 19 spiagge. La Toscana invece si aggiudica il terzo posto, con 17 località premiate. Sempre al terzo posto con 17 località premiate è la Regione Puglia. Mentre invece con 16 località è la Regione Marche. A seguire poi c’è la Calabria con 15 spiagge e ancora la Sardegna con 14 spiagge.

Ed ecco le spiagge premiate con la Bandiera Blu che quindi vanno assolutamente viste.

